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28.04.2022 04:11
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Глава Дубны Сергей Куликов на прошлой неделе обсудил концепцию экстрим-парка с любителями активного отдыха, фанатами скейтборда, роликов, самокатов и велосипедов.
Экстрим-парк станет частью благоустройства прилегающей к набережной территории. От бассейна «Архимед» до ротонды планируется замена асфальтового покрытия, где это требуется, опиловка и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, монтаж освещения. Для молодежи будет оборудована специальная трасса – памп-трек и скейт-площадка. В июне должны начаться строительные работы.