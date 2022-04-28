Очередное заседание Научно-технического совета ОИЯИ прошло в конференц-зале Дома международных совещаний 20 апреля. Это было первое за почти два года очное заседание НТС, впрочем, с неотъемлемой уже возможностью онлайн-участия. Традиционно директор Института Григорий Трубников изложил, а участники обсудили информацию дирекции о наиболее значимых событиях в жизни ОИЯИ. Вторая часть повестки включала информацию и обсуждение вопросов здравоохранения. О работе и новых возможностях городских медучреждений рассказали начальник Медико-санитарной части № 9 Ирина Ларионова и главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов. Во вступительной части председатель НТС Ростислав Джолос представил членам совета нового председателя Объединения молодых ученых и специалистов. На состоявшемся в конце марта общем собрании ОМУС ОИЯИ на этот пост избран Владислав Рожков. Также перед началом основной программы состоялась церемония поздравления. Ровно в этот день свое 80-летие отмечал один из членов НТС научный руководитель Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Евгений Красавин, которого приветствовал в этой связи Григорий Трубников, вручив юбиляру поздравительный диплом, цветы и подарки. Информация дирекции В начале выступления Григорий Трубников уточнил, что даст информацию о событиях за два с небольшим месяца, прошедшие со времени предыдущего заседания НТС. Разумеется, о каждом из них в разных СМИ так или иначе сообщалось, но именно собранные в одном докладе эти сообщения сформировали впечатляющую картину многогранной, насыщенной и динамичной деятельности Института. А главное, как отметил директор, «мы движемся строго в соответствии с программами, намеченными ноябрьской сессией Комитета полномочных представителей и февральской сессией Ученого совета». В феврале Ученому совету была представлена концепция («основные направления научной программы и базовая логика») Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2024-2030 годы. После активной содержательной дискуссии концепция была одобрена и принята, следующие этапы обсуждения новой семилетней программы – осенние сессии Ученого совета и Комитета полномочных представителей. 17 и 21 марта состоялась внеочередная сессия КПП, в которой приняли участие полномочные представители всех 19 стран-участниц. По итогам сессии почти единогласно было принято официальное заявление о необходимости сохранения ОИЯИ, его международного межправительственного статуса и международного научного партнерства. На высшем уровне были приняты делегации ОИЯИ в Белоруссии и Армении, успешно прошли переговоры о продолжении и развитии сотрудничества. На 25 мая назначена очередная сессия КПП, где будут рассмотрены традиционные вопросы: исполнение бюджета, выборы компании-аудитора, положение о грантах, корпоративная «пенсионная программа», текущие научные вопросы. «Научную деятельность мы ни на один час не останавливали, - подчеркнул Г.В. Трубников, - тем более что ковид подзатих...» - На комплексе NICA с начала января до начала апреля проводился третий пусконаладочный сеанс, самый продолжительный в истории проекта. Впервые одновременно работали три основных ускорителя комплекса: HILAC, Бустер, Нуклотрон. Протестирована модернизированная система питания канала выведенного пучка и новая система диагностики, установленная в канале. Запланированный на сентябрь нынешнего года следующий сеанс будет уже не технологическим - пройдет серия эксперимента BM@N с пучком тяжелых ионов. - По проекту «Байкал» в начале апреля завершилась очередная экспедиция, в ходе которой были установлены около 700 новых оптических модулей. В результате объем глубоководного нейтринного телескопа увеличился почти на 20%. - Компьютерные ресурсы Института функционируют бесперебойно, суперкомпьютер «Говорун» и весь вычислительный кластер загружены на 100%, в том числе задачами из стран-участниц. - На ускорителе ДЦ-280 (фабрике сверхтяжелых элементов) завершается подготовка к эксперименту по изучению химических свойств 112-го и 114-го элементов. - Идет модернизация реактора ИБР-2, в сотрудничестве с НИКИЭТ изыскиваются возможности сократить сроки работ, чтобы возобновить пользовательскую программу. - Введена в эксплуатацию в Лаборатории радиационной биологии облучательная рентгеновская установка SARRP производства фирмы Xstrahl (Великобритания), предназначенная для радиобиологических исследований мелких лабораторных животных. По своим возможностям прибор настолько уникален, что его назвали первой базовой установкой в этой лаборатории. На территории Восточной Европы это единственная такая система. - Закончено формирование технического задания и началось техническое и рабочее проектирование медицинского циклотрона MSC-230. В июле-августе планируется приступить к закупке оборудования, а к концу 2023 года создать и сам ускоритель. Особенностью MSC-230 является то, что он спроектирован по техзаданию медиков и главной целью является его тиражирование в клиниках, тогда как первый экземпляр, установленный в Дубне, будет использован не столько для лечения пациентов, сколько для разработки методик и усовершенствований. В плановом порядке выполняется образовательная программа. - Официально открыт филиал МГУ в Дубне, университетской магистратуре для него выделены дополнительные бюджетные места. - В качестве пилотного проекта с четырьмя российскими вузами (в их числе и университет «Дубна») заключено соглашение о предоставлении студентам-старшекурсникам статуса ассоциированных сотрудников ОИЯИ. - Объявлен второй набор в Лицей имени Кадышевского, где в этом году, помимо старших классов, будет сформирован 5-й класс. - В Ереване и Архангельске открыты новые Информационные центры ОИЯИ. - После снятия эпидограничений возобновились международные студенческие практики. В планах на этот год - обширный список ремонтно-строительных работ. - Реконструкция (с расширением до 8-ми пешеходных «дорожек») проходной на площадке ЛЯП. - Обустройство автостоянки у проходной ЛВЭ. - Завершение реконструкция здания УНЦ на ул. Вавилова (бывший филиал МИРЭА). - Ремонт и реконструкция «зеленого зала» в ДМС, ряда помещений в пансионате в Алуште, в Доме физкультуры на ул. Строителей и др. - Проектирование нового современного зрительного зала в ДК «Мир». Информация медиков Как уточнила в начале своего выступления руководитель МСЧ-9 Ирина Ларионова, к медсанчасти сейчас «прикреплено» примерно 25 тысяч человек, в том числе 8,8 тысяч работников 17-ти предприятий, из которых самое большое число - сотрудники ОИЯИ. В соответствии с «дорожной картой» на 2021-23 годы, разработанной совместно руководством ОИЯИ и ФМБА (Федерального медико-биологического агентства), сегодня медсанчасть находится на этапе активных преобразований и развития. Приведем лишь основные новшества и программы, упомянутые в докладе. - В пандемийный период были созданы мобильные медицинские бригады для выезда на предприятия. Этот формат работы оказался очень удачным, так что он продолжает действовать и в постковидный период, более того - опыт дубненских медиков был распространен в учреждениях ФМБА. - В рамках ведомственного пилотного проекта в поликлинике создан Центр промышленной медицины. При организации профосмотров теперь используется система электронного сопровождения («управление потоками пациенов»), благодаря которой время, затрачиваемое сотрудниками предприятий на медосмотр, сократилось с прежних 3-4-х дней до нескольких часов одного дня. - Для маломобильных пациентов введена система дистанционного мониторинга (это еще один пилотный проект ФМБА). На первом этапе система охватывает пациентов-пенсионеров, страдающих гипертонией и сахарным диабетом. Пациент, включенный в эту систему, получает кейс с портативной аппаратурой и смартфон со специальным приложением, которое обеспечивает передачу лечащему врачу данных наблюдения. Вскоре дистанционное наблюдение распространят и на нуждающихся в таковом пациентов трудоспособного возраста. - Силами ОИЯИ при участии других ключевых предприятий удалось оснастить и открыть реанимационное отделение на 6 коек и кардиологическое отделение на 30 коек. - Также при финансовой поддержке Института создано отделение паллиативной помощи. Здесь пациенты обслуживаются бесплатно - по полисам ОМС. - Открылось отделение реабилитации по двум направлениям: неврология-кардиология и ортопедия. Удалось войти в федеральную программу по оснащению реабилитационных кабинетов, в 2023 году по программе начнутся поставки оборудования. - Готовится к открытию ПЦР-лаборатория, она даст возможность генетического диагностирования ряда серьезных заболеваний. - Продолжается создание сосудистого центра: подготовлено ТЗ, выбрано помещение, сметная документация направлена в ФМБА (А.В. Осипов заметил: когда этот центр начнет работу в МСЧ-9, отделения неврологии и кардиологии в ДГБ закроют, оставят по несколько профильных коек в отделении терапии). Рассказывая о структуре и возможностях ДГБ, Алексей Осипов подчеркнул: «Наши поликлиники тоже участвуют во всех пилотных проектах и не единожды становились победителями областных конкурсов». Самые большие возможности ДГБ связаны с деятельностью нового хирургического центра. За прошлый год высококлассные хирурги (многие из них - с опытом работы в ведущих столичных клиниках) провели 6,5 тысяч операций, в среднем в день выполняется 20-25 плановых операций. В ближайших планах ДГБ - ремонт роддома, в перспективе - создание единой детской поликлиники в правобережье. В завершение доклада Алексей Осипов отметил: «Впервые в истории города ДГБ и МСЧ-9 действуют согласованно, договорились, кому какие направления развивать, кадры не переманивать, дублирующих служб не создавать». Подводя итоги заседания, Григорий Трубников поблагодарил медиков за оперативную работу и усилия по развитию медучреждений города. Подготовила Анна АЛТЫНОВА Фото Анны СУХОЙ