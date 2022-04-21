Дубненцы всех возрастов - сотрудники предприятий и организаций, родители с детьми, молодежь - вышли 16 апреля на весенний субботник, чтобы навести чистоту и порядок на улицах наукограда. Даже ненастная погода не смогла помешать генеральной уборке в городе. После зимы жители Подмосковья традиционно приводят в порядок дворы, парки и скверы, набережные и объекты памяти Великой Отечественной войны, социальной инфраструктуры, а также территории своих организаций. В Дубне в рамках общеобластного субботника администрацией города для уборки и благоустройства были определены две центральных площадки - Сквер ветеранов в левобережной части города и Комсомольская набережная в районе ул. Строителей институтской части. Были запланированы ремонт и покраска ограждений, опиловка деревьев, спил сухостоя, ремонт скамеек, уборка мусора и другая работа. Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» принимает самое активное участие в большинстве городских и региональных мероприятий. На этот раз к общеобластному субботнику присоединились более 30 сотрудников особой экономической зоны. Команда выгодно отличалась от остальных участников. Коллектив заранее подготовил яркую форму – желтые жилетки с логотипом ОЭЗ «Дубна» и синие кепки, а специалисты отдела эксплуатации были в синей фирменной спецодежде. К общеобластному субботнику отделом маркетинга были изготовлены флаги с гербами Минэкономразвития, Московской области и наукограда Дубны, а также логотипом технико-внедренческой зоны. Весь необходимый инвентарь - грабли, тачки, лопаты, перчатки, мешки для мусора захватили с собой. Работа закипела, в Сквере ветеранов надо было убрать накопившийся за зиму мусор, а также прошлогоднюю листву. Справились на отлично, уже через два часа навели порядок, чистоту, и территория была готова к комфортному отдыху здесь жителей наукограда и его гостей. - Субботник - это всегда приподнятое настроение, отличный шанс объединиться и хорошо провести время на свежем воздухе с семьей, с друзьями и коллегами по работе, - подчеркнул заместитель генерального директора по строительству Павел Грек. - В то же время это возможность сделать что-то полезное для места, где живешь. Хорошо, что в Подмосковье, да и вообще в нашей стране есть такая добрая традиция. Сегодня мы поработали на славу, и у всех замечательное настроение. Подготовила Светлана ЖУКОВА Фото пресс-службы ОЭЗ и Администрации города