Очередное заседание Совета депутатов городского округа Дубна традиционно состоялось в последний четверг месяца - 31 марта.

Внесены изменения в городской бюджет

Первым вопросом обсудили изменения в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Помимо прочего, предусмотрены затраты на ремонт помещений городской библиотеки семейного чтения на Большой Волге и новый забор в 7-й школе. Выделяется дополнительное финансирование на обустройство тротуаров. Добавляются средства на поддержку жителей в трудной жизненной ситуации.

Основные характеристики бюджета на 2022 год после корректировки: общий объем доходов - 3 117 181,15 тыс. рублей; расходов - 3 166 706,27 тыс. рублей. Дефицит бюджета - 49 525,12 тыс. рублей.

Утвердили перечни индикаторов риска

Во исполнение требований федерального законодательства депутаты утвердили два перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия:

- при осуществлении муниципального жилищного контроля;

- за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

Утверждены ключевые показатели муниципального жилищного контроля и муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (их целевые значения, индикативные показатели, используемые для оценки результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля по этим двум направлениям).

В соответствии с нормами

Совет депутатов принял новое Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Дубна. Два ранее действовавших положения объединили и привели в соответствие с нормами Градостроительного кодекса.

О результатах приватизации

Далее депутаты заслушали отчет Комитета по управлению имуществом о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год. В бюджет города поступило 3 879 491,79 руб. от продажи нежилых помещений. При этом пять объектов, входивших в прогнозный план, приватизированы не были, поскольку не стояли на кадастровом учете.

Контрольно-счетная палата Дубны рекомендовала КУИ провести инвентаризацию договоров, начиная с 2009 года. А депутаты предложили учесть все замечания и не допускать в дальнейшем таких недоработок.

Из государственной собственности Московской области безвозмездно переданы в муниципальную собственность музыкальные инструменты для Детской музыкальной школы и Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Принято за основу решение о создании рабочей группы при Совете депутатов по вопросам загрязнения и браконьерства на водных объектах в Дубне - для содействия надзорным органам.

Награды за успешный труд

По ходатайству главы города Почетной грамотой Совета депутатов награждены Л.Н.Васильева - преподаватель-хореограф Детской балетной студии «Фантазия» с 1987 года по 2010 год и М.Н.Журавлева - директор балетной студии с 2003 года по 2008 год.

По ходатайству трудовых коллективов Благодарностью Совета депутатов отмечены достижения: специалисты МАУ «Городские парки» – главный инженер И.А.Махнов и заведующий отделом эксплуатации и содержания ледового катка И.А.Морозов; сотрудники ДК «Октябрь» - завотделом Е.Н.Аликова, машинист сцены А.Г.Башмаров, руководитель народной фотостудии «Образ» В.В.Новожилов, завмастерской И.В.Платонова, хормейстер М.В.Чайковская и художественный руководитель народного коллектива «Академический хор» Н.П.Шурыгина, балетмейстер народного хореографического коллектива «Калинка» И.Б.Яцкова.

О досрочном прекращении полномочий депутата

Завершающим стал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа Дубна А.В.Ксенофонтова в связи с его назначением на государственную службу. Депутаты приняли заявление об отставке и пожелали коллеге успехов на новом посту.

По информации Совета депутатов г. о. Дубна