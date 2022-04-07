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Новые площадки Печать
07.04.2022 07:26

В Подмосковье в 2021 году прошло голосование на портале «Добродел» по выбору мест установки детских игровых площадок в 2022 году по программе губернатора МО.

В нашем городе будут установлены три детские площадки по адресам:

- ул. Тверская, д.16;

- ул. Карла Маркса между д. 15 и д. 17;

- пр. Боголюбова, д. 39.

Это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м и 450 кв. м с безопасным резиновым покрытием. Каждая детская площадка будет выполнена в своей тематике. Помимо игровых элементов будут установлены скамьи, урны, информационные стенды.

Работы по установке губернаторских площадок планируется завершить до июля 2022 года.

 
  		 
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