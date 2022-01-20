Кто больше радовался исполнению желания десятилетнего дубненца Максима Житникова – сам подросток или заместитель генерального директора ГосМКБ «Радуга», депутат горсовета Анатолий Петрович Утриванов, которому в этом году выпала миссия побывать в роли доброго Деда Мороза и вручить мальчишке велосипед, - еще очень большой вопрос!

Анатолий Петрович принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», которая стартовала в конце декабря прошлого года и продлится до 28 февраля года наступившего. Цель акции – исполнить новогодние желания детишек из малообеспеченных семей и ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые они написали в письмах Деду Морозу.

- Желания детей должны исполняться, и хорошо, когда взрослые могут в этом помочь, - говорит А.П.Утриванов. - Думаю, что Максим не зря мечтал о велосипеде – он спортивный парнишка, занимается боксом. А теперь, когда у него появился велосипед, он сможет вести еще более активный образ жизни и расти крепким спортивным парнем.

От ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Анатолий Петрович вручил Максиму также сладкий подарок в красивом мягком рюкзачке – тигренке – символе наступившего года, чем еще больше поднял настроение пареньку.

Александр Иванович Руденко – директор школы №1, который также участвовал во вручении юному дубненцу велосипеда, дал несколько педагогических наставлений и пожелал Максиму в наступившем году хорошей учебы и успехов в спорте. И, конечно же, чтобы лучшие мечты всех детей нашего города обязательно исполнялись!

Анна Сухая

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