Конец 2021 года и первые дни наступившего 2022 года ознаменованы яркими победами дубненцев в самых разных сферах и важными событиями. Все эти успехи стали хорошим стартом в новый год. За научные успехи Итоги научного года Института подведены на совместном заседании Научно-технического совета ОИЯИ и дирекции. В своем выступлении директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников рассказал о наиболее ярких научных результатах 2021 года в каждой из лабораторий Института, а также о проведенных и предстоящих преобразованиях в Институте (об этом мы более подробно расскажем в следующем номере газеты). В завершение встречи состоялось торжественное вручение наград: 30 сотрудников были удостоены наград Министерства науки и высшего образования РФ, губернатора Московской области, Госкорпорации «Росатом», а также Почетных памятных медалей ОИЯИ. Отмечены министерством В ОЭЗ «Дубна» состоялось подведение итогов работы за год, на котором генеральный директор Антон Афанасьев вручил благодарственные письма за подписью министра инвестиций, промышленности и науки Е.А. Зиновьевой девяти сотрудникам Управляющей компании. За добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности были награждены О.А. Галанкин, М.Ю. Лебедев, А.Б. Бубнов, М.В. Зубачев, С.К. Михайлов, О.А. Позднякова, М.А. Коренюгина, Т.Н. Пашаев и Е.А. Шелест. Лучшие в области Победу сразу в двух номинациях («Развитие кадрового потенциала» и «Развитие социального партнерства») на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой эффективности» одержало АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка». Два победных кубка и благодарность за подписью губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева вручили накануне Нового года представителям предприятия в Доме правительства Московской области, где проходила торжественная церемония награждения победителей. Именные стипендии Глава города Сергей Куликов вручил дипломы пятерым лауреатам именной стипендии губернатора Московской области в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Василиса Белякова учится в физмат-лицее имени академика В.Г. Кадышевского, Марина Крупенина – в Новой школе «Юна», Артем Исаакян, Данила Кузнецов, Виктор Курылев – ученики общеобразовательной школы «Возможность». У ребят широкие интересы и отличные результаты в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Лидеры в образовании Заслуженные награды получили победители муниципального конкурса «Лидер в образовании». В этом году таких лидеров еще больше, чем в прошлом: год назад в Дубне чествовали 21 финалиста, а в этом – уже 37. В разных номинациях отмечены директора школ, завучи, учителя, педагоги-организаторы в сфере дополнительного образования, воспитатели и заведующие. Благодаря таланту каждого преподавателя и руководителя Дубна уже много лет занимает лидерские позиции в образовании и второй год поднимается на первую ступень в рейтинге «Эффективность ЕГЭ-2021» среди муниципалитетов Подмосковья. Среди детских садов лучшим признано ДОУ №18 «Мишутка». Названы также самые активные социальные партнеры: директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников и протоиерей Дубненско-Талдомского благочиния Павел Мурзич. Желания исполнились! Дубненцы активно приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая проходит в самые волшебные зимние праздники года. Глава города Сергей Куликов исполнил желание юного дубненца побывать на матче «Спартак – ЦСК», подарив ему билет на две персоны. Генеральный директор АО «НПО «Криптен» Александр Лисовский подарил маленькому Володе поезд-конструктор «Лего», который тот мечтал получить в подарок к Новому году. Генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Владимир Трусов и его заместитель Анатолий Утриванов исполнили желание Захара Беляева, который, как и многие мальчишки его возраста, мечтал о новом большом конструкторе. Владимир Николаевич, поздравляя юного дубненца, отметил, что мечты ребят должны обязательно исполняться, а в роли Дедов Морозов есть возможность выступить у каждого из нас и исполнить мечту ребенка. Он пожелал мальчонке хорошей учебы и вручил не только конструктор, но и сладкий подарок для всей семьи. Присоединиться к благотворительной акции «Елка желаний» все еще может каждый дубненец, выбрав адресата на сайте елкажеланий.рф. Акция продлится до 28 февраля. Новоселье – накануне праздников Радостное событие для дольщиков дома 34/1 на улице Тверской случилось под занавес уходящего года: ключи от квартир наконец-то получили 94 семьи. Строительство девятиэтажного трехсекционного жилого дома начинала несколько лет назад компания «Бетиз и К», но не выполнила свои обязательства и в судебном порядке была признана банкротом. Как отметил глава города С.А. Куликов, сотрудники городской администрации неоднократно встречались с инициативной группой дольщиков, при содействии Минжилполитики Московской области искали выход из создавшейся ситуации. Совместными усилиями эту проблему удалось решить, и в сентябре новый застройщик приступил к восстановлению и прокладке внутренних сетей электроснабжения, канализации, ремонту кровли и запуску лифтового оборудования. Все работы выполнены качественно и в срок. Установлены пластиковые окна, счетчики на воду, датчики пожарной сигнализации, гидранты; проведен интернет, подключены домофоны; во дворе оборудована детская игровая площадка. Новоселье у этих дубненских семей случилось как раз под Новый год. Подготовила Анна Сухая Фото vk.com/official_dubna и редакции