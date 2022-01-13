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Доплаты – подмосковным медикам Печать
13.01.2022 08:24

С 1 января подмосковные медики, снимающие жилье, могут ежемесячно получать по 20 тысяч рублей. Это новая мера поддержки работников здравоохранения, которую ввели в регионе по инициативе губернатора. Воспользоваться ею смогут около 1,8 тыс. специалистов самых востребованных в регионе медицинских профессий.

 

«Врачи все новогодние праздники, как и прежде, были на своих постах, за что им огромные слова благодарности. С 1 января мы ввели для них компенсацию за аренду жилья - 20 тысяч рублей в месяц. Это еще один стимул, чтобы закрыть нашу потребность в медиках. Когда мы говорим о качестве жизни, здравоохранение безусловно занимает ведущее место», - сказал Андрей Воробьев.

С нового года введена еще одна мера поддержки - водители скорых и неотложек, а также администраторы, операторы поликлиник получат ежемесячную прибавку к заработной плате от 5 до 7 тысяч рублей.
  		 
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