С 1 января подмосковные медики, снимающие жилье, могут ежемесячно получать по 20 тысяч рублей. Это новая мера поддержки работников здравоохранения, которую ввели в регионе по инициативе губернатора. Воспользоваться ею смогут около 1,8 тыс. специалистов самых востребованных в регионе медицинских профессий.

«Врачи все новогодние праздники, как и прежде, были на своих постах, за что им огромные слова благодарности. С 1 января мы ввели для них компенсацию за аренду жилья - 20 тысяч рублей в месяц. Это еще один стимул, чтобы закрыть нашу потребность в медиках. Когда мы говорим о качестве жизни, здравоохранение безусловно занимает ведущее место», - сказал Андрей Воробьев.

С нового года введена еще одна мера поддержки - водители скорых и неотложек, а также администраторы, операторы поликлиник получат ежемесячную прибавку к заработной плате от 5 до 7 тысяч рублей.