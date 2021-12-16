Продолжение. Начало в №37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48. Мои контакты с обкомом затрагивали не только сферу секретарства, но и становились гораздо шире. В частности, будучи секретарем горкома, я некоторое время был заместителем председателя Совета секретарей комсомольских организаций ПТУ области, привлекался к работе комиссий по подготовке вопросов на заседания бюро МК ВЛКСМ. В общем, входил в некоторую «обойму» областного актива. В декабре 1976 года побывал в составе делегации Московской области на Всесоюзном совещании по вопросам воспитательной работы в профтехобразовании, которое организовывал Госкомитет по профтехобразованию СССР и ЦК ВЛКСМ в г. Ташкенте. Еще одним знаком внимания к опыту нашей работы стало мое участие в составе экспертной группы ЦК ВЛКСМ, готовившей материалы к XVIII съезду ВЛКСМ. Я впервые работал в команде и это было интересно. Особенно когда из множества мнений рождались убедительные позиции, становившиеся рекомендациями для организации воспитательной и комсомольской работы во всей мощной тогда системе профтехобразования СССР. Пройдет немного времени и их получат делегаты съезда. Рекомендации разойдутся по всей стране, начнут реализовываться на местах. Разработанный нами модельный план станет, насколько я знаю, настольной книгой организаторов воспитательной работы в ПТУ. Работа с пионерами и школьниками была только частью той активной и масштабной деятельности дубненского ГК ВЛКСМ с молодежью. Казалось бы, комсомольская работа в Дубне по своим направлениям была такой же, как и во многих других городах и районах Московской области и страны. Но это только на первый взгляд. У дубненской городской комсомольской организации всегда было свое лицо. И период работы нашей команды не был исключением. В первую очередь это определялось, конечно, составом самой организации ВЛКСМ. А в Дубне с момента создания существенной её частью была молодая научно-техническая и инженерная интеллигенция, задававшая тон во всей комсомольской организации. И это проявлялось в формах, содержании, общем настрое и активности молодых людей. И конечно в своеобразной ментальности, характеризующейся свободой мышления, оценок и суждений, критичным отношением к определенным сложившимся политическим и социальным истинам. Все это заставляло горком комсомола быть аккумулятором молодежных настроений, умело их отражать в своей практической деятельности где, не допускался махровый формализм и так называемое коммунистическое чванство. В областном масштабе Дубна имела свои собственные позиции, их отстаивала, и с этим Московский обком ВЛКСМ вынужден был считаться. Как и при наших предшественниках, опираясь на накопленный ими опыт, дубненский горком комсомола стремился по сути своей быть главным штабом проведения в городе умелой и вдумчивой молодёжной политики, охватывающей практически все стороны жизни молодых дубненцев. И начиналась она ещё со школьной скамьи, о чём я довольно подробно писал выше. Находила продолжение в профессиональном становлении и профессиональном росте молодых рабочих, инженеров, учёных. Именно в эти годы при активной помощи горкома ВЛКСМ, комитетов комсомола предприятий шла профориентация юношей и девушек на работу в такое набирающее силу предприятие, как приборный завод «Тензор» и начавший работать НИИ «Атолл», на предприятия торговли и в СМУ-5. Конкурсы профессионального мастерства стали охватывать большинство массовых профессий. Получили активное развитие комсомольско-молодёжные коллективы, творческие молодёжные группы. На заводе «Тензор» мы имели даже комсомольско-молодёжные цеха. Своё развитие получило тогда наставничество, активное участие в котором принимали молодые, но уже опытные рабочие и инженеры. В эти годы дубненский комсомол продолжил уже твердо сложившиеся традиции трудового участия в больших и малых делах. Дубненские комсомольско-молодёжные строительные отряды так же ударно трудились на областных комсомольских стройках, что было высоко оценено МК ВЛКСМ, областными партийными и советскими органами. Хорошую память они оставили в Можайском и Чеховском районах, где строились свиноводческие комплексы, в Химкинском районе на сооружении олимпийского лагеря «Спутник». Молодые дубненцы показали пример ударного высокопроизводительного труда на строительстве Воскресенского химкомбината, склада минудобрений в пос. Уваровка Можайского района, госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны под Солнечногорском. Не были без внимания комсомола и наши, дубненские, новостройки. Так, комсомольцы ОИЯИ в свободное от работы время трудились на строительстве спортивных объектов на стадионе «Труд», внося значительный вклад в совершенствование спортивной базы. Есть вклад институтской молодёжи и в благоустройство города. С ее активным участием рождался парк на набережной Волги – от бассейна «Архимед» до водозабора. И вполне справедливо, что набережная реки Волги в этом месте в 2009 году была названа Комсомольской. Для комсомола ДПКО «Радуга» ударными объектами стало сооружение в левобережной части города таких социально значимых объектов, как новое здание школы №3, детская больница и новая поликлиника, детские сады, общежитие молодых специалистов на ул. Володарского. С особым энтузиазмом трудилась молодёжь (а это почти 70% состава предприятия) на сооружении объектов приборного завода «Тензор». Практически каждый вводимый объект не обходился без её участия. Это и субботники, и воскресники, и встречные планы по освоению введённых производственных площадей. И здесь, пожалуй, главным мотивационным девизом было - «Строим сами, чтобы самим здесь трудиться!». Комсомол конца 70-х продолжил и традиции старших поколений в борьбе с различными имевшимися недостатками в городе. Здесь особую роль играл «Комсомольский прожектор», штабы которого устраивали рейды на предприятия, борясь с бесхозяйственностью. К их результатам относились внимательно и реагировали. Штаб городского «Комсомольского прожектора» даже выполнял особые поручения органов власти. Показательна в этом отношении довольно нашумевшая в 1979 году история, когда по просьбе ГК КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов, «прожектористы», руководимые заведующим организационным отделом ГК ВЛКСМ Валерием Прохом, провели рейд по состоянию автобусного движения в городе. А оно было в настоящем кризисе. Автобусы ходили не по расписанию. Даже до конечных пунктов порой не доезжали. Остановки не объявляли. Всё это раздражало людей. Недовольство стало носить массовый характер. Горожане буквально завалили и горком партии, и исполком жалобами. Разговоры с руководством автотранспортного предприятия не давали эффекта. Члены «Комсомольского прожектора» в течение трёх дней дежурили на каждой остановке и собрали огромный массив негативного материала о работе пассажирского транспорта, обобщили и представили в органы власти. Это и стало основанием для снятия с должности тогдашнего начальника АТП. Более глубокий анализ причин привёл к выводу о необходимости решения серьёзных вопросов реконструкции и модернизации всего автопредприятия. Появился новый руководитель Н.Т. Павлухин, который и приступил к решению копившихся годами проблем технического, материального, кадрового и организационного характера. Став в конце 60-х годов одним из инициаторов движения Советов молодых специалистов и учёных, Дубна завоевала прочное первенство в стране, что в 1978 году было подтверждено и оценено проведением ЦК ВЛКСМ в нашем городе во второй раз Всесоюзного совещания Советов молодых ученых. Оценкой нашего опыта было и то, что в состав бюро ЦК ВЛКСМ был избран лауреат премии Ленинского комсомола, физик-теоретик из ОИЯИ Сергей Кулешов. Действовавшие Советы при активной поддержке ГК ВЛКСМ стали поистине авторитетными молодёжными объединениями. С ними считалось руководство предприятий и организаций, партийные комитеты, авторитетные учёные и специалисты. Они активно занимались профессиональной адаптацией и профессиональным ростом молодых специалистов. Много внимания уделяли решению их жилищных проблем, устройству детей в детские дошкольные учреждения. Кроме того, их деятельность была направлена и на развитие у молодых инженеров и учёных творческих способностей, чему стали способствовать регулярно проводимые городские смотры научно-технического творчества, конкурсы на лучшего молодого специалиста, молодого изобретателя. С 1977 года прочно вошло в практику работы ГК ВЛКСМ ежегодное проведение городских выставок научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Активно занимались СМУ и профессиональной ориентацией школьников, а также организацией в школах технических кружков. В годы нашей работы активно совершенствовались и получили своё развитие разнообразные формы организации досуга, самодеятельного художественного творчества в молодёжной и детской среде. Здесь мы постоянно были в творческом поиске. Тогда в практике нашей работы появились смотры агитбригад. По инициативе ГК ВЛКСМ с 1977 – 1978 гг. стали проводиться фестивали советской песни «Ровесник» и «Дубна. Весна». При его поддержке в 1977 году комитет комсомола ОИЯИ начал организовывать фестивали политической песни, конкурсы самодеятельной песни, интернациональные конкурсы «Песню дружбы запевает молодёжь». Если эти формы работы в той или иной степени использовались комсомолом и раньше, то совершенно новым явлением стала организация в Дубне молодёжных дискотек. И здесь инициаторами выступили комсомольцы ОИЯИ. Созданный ими в 1977 г. дискоклуб «Метроном» (руководители В. Рыбаков и В. Соколов) в короткое время стал очень популярным в городе. На проводимые им дискотеки трудно было попасть. Причем не только на танцевальные, но и на тематические, которые после их проведения становились чуть ли не событием в культурной жизни города. Такие дискотеки как «От вальса до диско», «Юность обличает империализм» стали дубненским брендом и брались на вооружение другими дискоклубами страны. Заседания дискоклуба не были пропагандой низкопробной попсы, которая сейчас заполонила все и вся. Через подбор музыки, умелых текстов каждая из дискотек помогала молодым людям не только отдохнуть, но и заставляла о многом задуматься, духовно обогатиться. Начатое дискоклубом «Метроном» дело при самой активной поддержке ГК ВЛКСМ и секретаря Володи Хинчагашвили, прочно завоевывало свои позиции в ДК «Мир» и ДК «Октябрь», в школах города. Причем, стоит сказать, что это дискотечное движение в Дубне было одним из первых как в СССР (за исключением Прибалтики), так и в Московской области. На это повлияло и проведение в 1978 году в нашем городе открытого областного фестиваля дискотек. В г.Дубну стали приезжать со всей страны за опытом, который в 1979 году использовался и при проведении ЦК ВЛКСМ I Всесоюзного фестиваля дискотек, где, кстати, наш дискоклуб «Метроном» занял IV место. Николай Прислонов Продолжение следует