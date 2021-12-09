Поселок для многодетных семей, расположенный в Юркино, подключили к электроэнергии. Именно в Юркино при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство многодетные семьи дубненцев. Также при помощи региона был реализован проект строительства питающего центра «Долино» в ОЭЗ «Дубна», который теперь будет обеспечивать электроэнергией не только резидентов, крупные предприятия города, но и социально важные объекты, в том числе поселок для многодетных. Некоторые его жители, а это 383 семьи, уже ведут строительство – 16 домов находятся в его завершающей стадии. Подключение электричества к первому дому на улице Васильковой стало настоящим подарком накануне праздника. Кроме главных «виновников» торжества – семьи Павла Грека, его жены Марии и детей, в церемонии приняли участие министр энергетики Московской области Александр Самарин, исполняющий обязанности генерального директора АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, глава городского округа Дубна Сергей Куликов, представители общественности наукограда. Символическая лампочка зажигается, появляется и свет в доме, куда гостеприимные хозяева приглашают на чай всех, кто причастен к этому значимому событию. - Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев уделяет огромное внимание многодетным семьям, улучшению условий их жизни, - говорит Александр Самарин. - Благодаря поддержке региона, появился и этот проект, а сегодня первая из почти 400 семей получила электричество. В доме, где нас встретили чудесные дети, сразу стало светло и уютно. С этого дня развитие поселка должно стать еще более активным. Перспективы здесь очень хорошие, земельные участки находятся внутри населенного пункта, поэтому сюда по программе социальной газификации, которая поддержана президентом России, до конца 2022 года будет подведен газ, а затем появится и необходимая инженерная инфраструктура. - Были смонтированы две трансформаторные подстанции, проложены более 7 километров кабельных линий и более 8,5 километров воздушный линий, установлены 390 железобетонных опор, проведены пусконаладочные работы, - продолжил исполняющий обязанности генерального директора АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов. - И сегодня подали напряжение в первый дом, семье, которая уже заключила договор на технологическое присоединение к энергетическим сетям «Мособлэнерго». На данный момент такие же договора уже заключены с собственниками 120 земельных участков. Они будут подключены к сетям электроснабжения в самое ближайшее время. Счетчики и другое необходимое для этого оборудование уже закуплено. По мнению главы городского округа Дубна Сергея Куликова, чтобы событие свершилось, был пройден немалый путь, первым шагом на котором стало обращение Общественной палаты наукограда к губернатору региона, который поддержал проект, а затем слаженная работа по его реализации министерства энергетики Подмосковья, АО «Мособлэнерго», ОЭЗ «Дубна» и администрации города. - Для нашей семьи это очень долгожданное событие, - делится впечатлениями глава семейства, в котором воспитываются четверо детей, Павел Грек. - Мы начали обустраивать участок, а затем строить дом практически с момента получения земельного участка в собственность. Конечно, без электричества это был достаточно сложный процесс и очень большой ручной труд. Теперь электричество есть и я не сомневаюсь, что в следующем 2022 году многие семьи въедут в свои дома, продолжат стройку или начнут ее, так что наш поселок ожидает строительный бум. Светлана Жукова Фото пресс-службы администрации