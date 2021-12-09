Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Дубна «О бюджете города Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» прошли 29 ноября.

Для участия в мероприятии зарегистрировалось 47 человек. Всем желающим была предоставлены возможность выступить и задать уточняющие вопросы в ходе обсуждения как очно – в зале заседаний Совета депутатов городского округа Дубна, так и дистанционно – в режиме видео-конференц-связи.

Во вступительном слове председатель Совета депутатов Андрей Тамонов рассказал, что в соответствии с бюджетным процессом полный пакет документов был внесен Главой городского округа на рассмотрение Совета депутатов. На внеочередном заседании 11 ноября депутаты вместе с городским сообществом приняли проект бюджета к рассмотрению. Были проведены профильные депутатские комиссии. Проект бюджета опубликован в газете «Вести Дубны» от 17 ноября 2021 г. и размещен на официальном интернет-портале органов местного самоуправления www.naukograd-dubna.ru.

Краткую информацию по проекту бюджета представила председатель комитета по финансам и экономике Администрации городского округа Виктория Труфанова.

С заключением Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна присутствующих ознакомила председатель КСП Надежда Николаевна Каприна.

О письменных обращениях граждан и руководителей муниципальных предприятий, а также о замечаниях и предложениях профильных комиссий Совета депутатов по итогам рассмотрения муниципальных программ, сообщил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов.

До начала публичных слушаний их поступило 11. В том числе:

- от Центра дополнительного образования для детей «Дружба» – о включении в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» (устройство вентилируемого фасада, штукатурка цоколя здания, капитальный ремонт системы отопления, асфальт, деревья, площадка, освещение) и выделении средств на развитие материально-технической базы творческих объединений;

- от гимназии №3 – о необходимости капитального ремонта спортзала, замены кровли, окон, межэтажных дверей, светильников в коридоре и ремонте санузлов, а также о приобретении комплекса для изучения Правил дорожного движения;

- от Наблюдательного совета ДШИ «Вдохновение» – по ремонту помещения художественного отделения ДШИ;

- от жителей – по реконструкции, озеленению, благоустройству Левобережной части города.

Среди поднятых в процессе обсуждения тем прозвучал вопрос: почему в бюджете не заложены средства на аварийное жилье (ул. Понтекорво, 18)? Заместитель главы администрации Алексей Степаненко пояснил, что сейчас считаются аварийными только те дома, что признаны таковыми до 2017 года, в Дубне их восемь. По дому 18 на ул. Понтекорво средства заложены в строке «резервный фонд» на проектные работы для обследования здания. Первый подъезд не заселен, проводится экспертиза. Жители обеспечены жильем из муниципального фонда.

Был задан вопрос и по планируемым результатам на текущий бюджетный год.

– Рассчитываем 2021 год закончить с профицитом – с целью погашения муниципального долга. Последние четыре года это получалось сделать, выдерживая все ключевые показатели и обязательства в полном объеме, – отметил Евгений Углов.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Администрации городского округа рекомендовано внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения «О бюджете города Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для принятия за основу.

По информации Совета депутатов городского округа Дубна