Продолжение. Начало в № 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,46 Многообразная работа секретаря ГК ВЛКСМ заставляла иметь самые тесные контакты с секретарями комсомольских организаций предприятий, организаций и учреждений города. Именно с их участием приходилось решать многие задачи, стоящие перед школьным комсомолом города, что создавало основу возникновения крепких товарищеских отношений, царивших тогда в комсомольской среде. Они выстраивались на основе общности понимания задач, стоящих перед нами, освобождёнными и не освобождёнными комсомольскими работниками, на стремлении делать жизнь молодёжи города содержательной и интересной. И здесь не было места какой-то начальственности, командно-бюрократическим замашкам. В дубненском комсомоле это не проходило. Сейчас я с самыми добрыми чувствами вспоминаю ребят и девчат из комсомольских организаций, помогавших работать. Из ОИЯИ - В. Сандуковского, О. Селюгина, В. Аксенова, Г. Козлова, Б. Гикала. С ними не всегда было просто. Порой какие-то просьбы (ни в коем случае указания) ГК ВЛКСМ они ставили под сомнение: особенность ученых - сомневаться. Но после дискуссий мы всегда приходили к нужным решениям. Также интересно было работать и общаться с ребятами из объединения «Радуга» - В. Гуркиным, А. Тимофеевым, А. Гогиным, С. Дзюбой, С.Иванчиным, А. Сорочаном, В. Бобровым. Конструктивно мы работали с комитетом комсомола завода «Тензор», который в связи с расширением предприятия становился более авторитетным в городской комсомольской организации. Здесь хорошие традиции заложила Оксана Кузмищева, а продолжил Валера Журавель. Проявил себя с лучшей стороны в качестве заместителя Оксаны С.Королев, который потом придет работать в ГК КПСС инструктором отдела агитации и пропаганды. Вспоминаются добрые отношения, сложившиеся с комсомольскими секретарями ВВСКУ, ЖКУ, ВРГС, МСЧ-9, СМУ № 5, ОРСа ОИЯИ, МИРЭА, НИЯФ МГУ, ГОВД, членами бюро ГК ВЛКСМ Г. Шелковым, В. Буровым, С. Ивановым, А. Михайловым. Мои контакты с комсомольским активом расширились и благодаря тому, что мне пришлось преподавать на отделении «Комсомольский пропагандист» в дубненском филиале вечернего Университета марксизма-ленинизма. Идея создания такого отделения принадлежала Володе Цапцыну и была поддержана в ГК КПСС. В 1977г. мы набрали на учёбу 25 человек из разных комсомольских организаций. Разработали программу, и мне пришлось читать курс «Методика коммунистического воспитания молодёжи». Обучение комсомольского актива в ВУМЛе нам тогда очень многое дало. Туда пришли молодые люди, которые проявили себя в комсомольской жизни предприятий и организаций. В какой-то степени ВУМЛовская группа стала своеобразной школой кадрового резерва. Уже через несколько месяцев обучения мы обратили внимание на многих ребят: В. Проха, А. Гогина, А. Михана, Ю. Бажанова, Л. Дроздову, Г. Мицина, А. Каприна. И практически всех привлекли к активной комсомольской работе. Так, В. Прох был приглашен в ГК ВЛКСМ сначала на должность инструктора орготдела, а потом, после перехода В. Хинчагашвили на должность второго секретаря, назначен заведующим отделом. Трудолюбивый, системно думающий, умевший найти общий язык с активом, он быстро вписался в городскую комсомольскую среду. Позднее освобожденной комсомольской работой стали заниматься А.Гогин, А. Михан и Ю. Бажанов. Л.Дроздова, поработав старшей пионерской вожатой, была избрана в 1989 г. секретарем ГК ВЛКСМ. Практически никто из той плеяды комсомольских ВУМЛовцев не затерялся и в комсомоле, а потом и в деятельности партийных организаций, и производственной деятельности, добившись успехов в своем карьерном росте в постсоветское время. На занятиях мы с ними не только «грызли» теорию, но и много дискутировали о том, как лучше работать с молодёжью. Вовлекали слушателей в проведение различных мероприятий горкома, в подготовку вопросов на бюро и пленумы, что позволяло проверить их «в деле». Стоит заметить, многое из того, чем мы занимались, не могло бы состояться, если бы не помощь и поддержка со стороны наших старших товарищей – работников ГК КПСС. У нас сложились хорошие доверительные отношения, построенные не на надменной назидательности и нравоучениях, а на доверии и партнерстве. Это, как показала практика, было характерной чертой дубненского ГК КПСС. И тон здесь задавал I секретарь Ю.С.Кузнецов, о чем я писал выше. Такое отношение к нам было и у второго секретаря горкома партии Г.И. Крутенко, в прошлом первого секретаря горкома комсомола, третьего И. В. Зброжека, заведующего отделом организационно-партийной работы Ю.А. Коломенского, зав. отделом агитации и пропаганды А.Д. Сафронова. Много мне в то время помогала инструктор горкома Ж.С. Рыжова. У неё ко мне всегда было тёплое отношение. Видимо, сказывалось и то, что она была моим учителем литературы. Впоследствии мы с ней успешно будем вместе сотрудничать уже при моем переходе на партийную работу. Стоит отметить, что за нами, молодёжью, наши старшие товарищи и наставники наблюдали, и весьма пристально, видя в нас тот резерв, который способен в дальнейшем прийти на партийную работу. Не удивительно, что из тогдашней комсомольской команды Слава Бабаев после учёбы в Ленинградской высшей партийной школе пришёл на работу в ГК КПСС сразу заведующим отделом агитации и пропаганды. Юру Нефедова пригласили в горком партии на должность инструктора орготдела. Тамара Ямалеева в НИИ «Атолл» стала руководить кабинетом политического просвещения парткома. На партийную работу пришли и В. Прох, А. Гогин, В. Бобров. Для меня же стал неожиданным разговор, затеянный И. В. Зброжеком в день 60-летия ВЛКСМ, 29 октября 1978 г. Тогда, как бы вскользь, он предложил через год перейти работать в ГК КПСС заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации - заведующим кабинетом политического просвещения. Когда я это услышал, то несколько опешил. Ведь мне всего 28 лет - и столь ответственная должность. И воспринял его слова как некое доверие, которое ещё надо подтверждать делами. И действительно, через год, в октябре 1979 года, в связи с уходом на пенсию А.Д. Цветкова, тогдашнего заведующего кабинетом политпросвещения, Ю.С. Кузнецов предложил мне работать в ГК КПСС. Это была самая высокая оценка моей работы в комсомоле. За годы работы секретарем у меня сложились самые добрые отношения с работниками областного комитета комсомола. Замечу, что при всей существующей определенной тенденции роста бюрократизма в комсомоле в то время, я этого сильно не ощущал в отделе учащейся молодежи. Там работали замечательные девчата (парней не было), которые прекрасно знали пионерскую и комсомольскую работу изнутри, так как сами прошли школу низовой работы. Некоторые начинали со старших пионервожатых. Когда я пришел секретарствовать, то зав. отделом была Елена Куликова, а потом её сменила Татьяна Гусева. Энергичная, боевая, «за словом в карман не полезет», принципиальная и понимающая, настоящий лидер и вожак. У неё многому можно было поучиться. Потом нас жизнь свела с ней на партийной работе. Сейчас Татьяна Борисовна - депутат Мособлдумы и курирует от своей фракции г.Дубну. Интересными были и инструкторы отдела, секретари обкома, которые с нами работали - Л. Евгеньева, а потом Н. Кузнецова. Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует