Горсовет

Внеочередное заседание Совета депутатов состоялось 21 октября в очном формате. Его проведение обусловлено необходимостью оперативного утверждения пяти положений о муниципальном контроле.

Председатель Совета депутатов Андрей Тамонов проинформировал участников заседания о том, что в 2020 году принят Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и большинство его положений вступили в силу с 1 июля 2021 года. Муниципальную нормативную базу нужно было привести в соответствие с законом. Проекты документов предварительно рассматривались на постоянных депутатских комиссиях, все предложения и замечания учтены. Прокуратура дала положительное заключение.

В ходе обсуждения возможность высказаться была предоставлены всем желающим, в том числе и жителям города, присутствующим на заседании.

Как отметили депутаты, основной упор в новых нормативных актах сделан на профилактику возможных правонарушений.

По итогам голосования единогласно утверждены:

- Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Дубна;

- Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Дубна;

- Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Дубна;

- Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Дубна;

- Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Дубна.

В дальнейшем предстоит более детально обозначить требования к должностным лицам, проводящим муниципальный контроль: их обучение, аттестация, наличие удостоверения и пр. Структура организаций и полномочия инспекторов по каждому направлению муниципального контроля будут утверждены постановлением администрации Дубны.

Очередное заседание Совета депутатов запланировано на 26 октября.

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По информации Совета депутатов г.о. Дубна