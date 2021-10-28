К статье «История и настоящее» из выпуска газеты №41 от 21.10.2021г.

Хочу сказать огромное спасибо редакции газеты и В.Е. Храмченкову за статью о людях, которые трудились в нашем городе. Они были городскими, но сельскими до корней волос. Снабжали город молоком, вспахивали огромные поля, засаживали их кукурузой, горохом для корма животным.

Я благодарна за память о моем папе, Симакове Павле Васильевиче, 1925 года рождения, которого вспомнили в этой статье. Он работал в подсобном хозяйстве от СПТУ-95 старшим ветврачом. Семнадцатилетним мальчишкой прошел войну, был ранен, контужен и награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Работу ветврача он любил, лечил коров, когда они болели. Бывало, что ночевал на работе, а когда приходил домой, его и дома ждали люди. Обращались за помощью все, у кого было свое хозяйство, а он никому не отказывал, шел и лечил животных и это при том, что в Дубне была городская ветлечебница. Люди были ему очень благодарны, а папа все это делал бесплатно. О таких людях, как он, надо говорить и помнить.

Папы не стало, когда ему было 76 лет… Он любил жизнь, работу, свою семью. Он был многодетным отцом. У него остались 5 детей, 12 внуков и 18 правнуков.

Я благодарна вам за эту статью и за то, что вспомнили работников сельского хозяйства и их нелегкий, но такой великий труд!

Ирина Павловна Малова,

дочь ветерана Вов, труженика сельского хозяйства П.В. Симакова