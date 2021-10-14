6 октября в зале Дома ученых прошел торжественный вечер ветеранской организации Объединенного института ядерных исследований. Свой ежегодный торжественный вечер, приуроченный к Дню работников атомной промышленности, в нынешнем году Совет ветеранов АЭП ОИЯИ посвятил также 65-летию Объединенного института и 10-летию с момента создания самого Совета как местного отделения Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности (МОДВ АЭП). Открывая программу вечера, председатель Совета ветеранов АЭП ОИЯИ Светлана Аркадьевна Елизарова представила собравшимся официальных гостей. В праздновании приняли участие главный инженер ОИЯИ Б.Н. Гикал, заместитель научного руководителя Лаборатории ядерных реакции М.Г. Иткис, глава городского округа Дубна С.А. Куликов, заместитель главы администрации города М.А. Тихомиров, председатель ОКП 22, депутат горсовета В.П. Николаев, депутат горсовета Е.Д. Углов. Разделить радость торжества пришли коллеги по ветеранской работе: председатель городского Совета ветеранов Н.М. Шувикова, до 2019 года возглавлявший этот же совет В.Б. Трофимов, прежние руководители территориальных советов ветеранов: левобережья - Н.Г. Дьячкова, Большой Волги - Г.Н. Чижова. Не обошли событие вниманием и городские СМИ. Приветствие и предыстория Приветствуя участников празднования, М.Г. Иткис отметил, что Совет ветеранов АЭП ОИЯИ был создан по инициативе бывших сотрудников Института и сегодня функционирует успешно, очередное свидетельство чему - сегодняшний вечер. «Спасибо, что вы есть!» - завершающая фраза этого приветствия вовсе не была «фигурой речи». Как стало ясно из представленного С.А. Елизаровой доклада об итогах деятельности Совета, ветеранам-активистам удалось сделать множество дел, полезных и необходимых людям. В начале выступления председатель Совета напомнила, что инициаторами его создания стали председатель Совета ветеранов АЭП завода «Тензор» Н.Б. Бородулина и председатель профсоюзной организации ОИЯИ В.П.Николаев. Начальный этап Несмотря на то, что в течение первых пяти лет не было помещения и техники, работа первого Совета ветеранов велась в трех направлениях: - патриотическая работа со школьниками; - ходатайства о присвоении и получении ведомственных наград неработающими ветеранами Института; - проведение праздничных вечеров для ветеранов. В 2016 году по просьбе дирекции ОИЯИ Совету были выделены два рабочих места (их техническое оснащение сделал Институт) в одной из комнат городского Дома ветеранов. А в 2018 году дирекция ОИЯИ выделила Совету отдельное помещение 74 кв.м с новой мебелью, телевизором, холодильником и оргтехникой. «Мы очень благодарны дирекции ОИЯИ за такой подарок», - подчеркнула докладчица, отметив, что это способствовало и активизации имеющихся, и появлению новых направлений работы ветеранского актива. Насущные программы и проекты В начале этого года на учете в ветеранской организации состояли 1502 неработающих ветеранов ОИЯИ. В Совет ветеранов входит 10 человек, созданы комиссии: социально-бытовая, по работе с молодежью, культурно-массовая, по поздравлению ветеранов-юбиляров. Назначены 10 кураторов, которые поддерживают постоянную связь с ветеранами. Наиболее важным направлением Совет считает участие в реализации социальных программ. Среди итогов такого участия: - с 2017 года ветераны получили возможность лечиться по линии ОМС в Московском областном госпитале ветеранов войн (д. Жилино); - по ходатайству Совета дирекцией ОИЯИ оказана материальная помощь 44 ветеранам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; - по совместному с дирекцией обращению МСЧ 9 стала принимать по программе «Профпатология» ветеранов, не имеющих Почетного знака «Ветеран АЭП», но проработавших в ОИЯИ 40 лет и более; - ветеранам выделяются бесплатные абонементы в бассейн «Архимед»; - с 2016 года ведется шефство над Домом-интернатом для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский»; - с 2019 года работает Комиссия по поздравлению с юбилеем ветеранов ОИЯИ на дому; - с конца 2019 года проводится совместное со школьниками поздравление участников войны с днем рождения и с Днем Победы; - с июня 2021 года оформлены документы о выдаче материальной помощи 153 неработающим ветеранам, прошедшим вакцинацию от Сovid-19; - с октября 2021 года стартовало «Оздоровление на дому ветеранов ОИЯИ» (руководит проектом на волонтерской основе врач-геронтолог Наталья Алексеевна Баскакова). А кроме того Громадный объем социальных программ взял на себя ветеранский Совет. Но, как ни удивительно, это лишь одно из направлений его деятельности. Кроме того, ветераны-активисты ведут разноплановую работу с учениками общеобразовательных учреждений города и молодежью - студентами университета «Дубна» и Объединением молодых ученых и специалистов ОИЯИ. Традиционно одной из своих задач Совет считает организацию культурного отдыха ветеранов. При поддержке ОИЯИ проводятся экскурсии и туристические поездки, бесплатное посещение концертов Дубненского симфонического оркестра, занятия в группах «Здоровье» на стадионе «Наука», праздничные мероприятия и вечера и многое другое. Завершая отчетный доклад, С.А. Елизарова выразила «особую благодарность и признательность» М.Г. Иткису и Б.Н. Гикалу «за понимание проблем неработающих ветеранов, за практическую помощь в работе Совета ветеранов, доброе и душевное отношение к своим ветеранам». Ветеранам - от ветеранов Невероятно много удается делать Совету ветеранов АЭП ОИЯИ для улучшения жизни бывших коллег, для усиления связи между поколениями, для популяризации «атомной» истории. Об этом говорили на торжественном вечере в совместной поздравительной речи представители городских ветеранских организаций. «Когда организовывался Совет ветеранов Института, они пришли за помощью к нам, в Совет ветеранов Большой Волги, который существует с 1983 года, - поведала Г.Н. Чижова. - И все самое лучшее, что мы наработали, мы им рассказали, а они подхватили и от себя многое добавили». В свою очередь Н.Г. Дьячкова уточнила: «Сначала вы учились у нас, а потом и мы учились у вас - новым взглядам, новому подходу. Спасибо за ваш теплый, милый, хороший вклад в нашу работу». А В.Б. Трофимов резюмировал: «Большое спасибо вам за активную работу на благо ветеранов Дубны!». Вклад Совета ветеранов ОИЯИ в развитие ветеранского движения отмечен и вышестоящими организациями. Начиная с 2016 года, Совет удостоен: - Диплома «Победитель областного смотра, посвященного 30-летию образования Московской областной организации ветеранов»; - Почетной грамоты МОДВ АЭП «За эффективную работу по социальной поддержке ветеранов, духовно-нравственному, трудовому и патриотическому воспитанию молодежи»; - Дипломов МОДВ АЭП «За активную работу в деле патриотического воспитания молодежи»; «За эффективную социальную поддержку ветеранов»; и др. Поздравления и награждения «Вы делаете замечательную работу, - отметил в поздравительной речи Сергей Куликов. - Слушая сейчас доклад, мы увидели, как вы поддерживаете друг друга, как много мероприятий по разным направлениям проводите. И одно из самых важных - работа со школьниками. Наша страна, наша Дубна славятся научными достижениями. Когда-то это был Атомный проект, сегодня это НИКА, Фабрика сверхтяжелых и другие проекты ОИЯИ. Нужно, чтобы дети это видели, впитывали в себя знания и научный задор, ориентировались на работу в ОИЯИ...» Затем Сергей Александрович вручил Почетные грамоты главы г.о. Дубна за активную работу в Совете ветеранов С.В. Кадыковой, В.Н. Баландиной и В.А.Никитину. Поздравив ветеранскую организацию с юбилеем, Б.Н. Гикал вручил подарок от ОИЯИ - новый мощный компьютер и диплом МОДВ АЭП «За эффективную социальную поддержку ветеранов». Как объявила затем С.А.Елизарова, накануне торжественного вечера в связи с юбилеем Совета ветеранов АЭП ОИЯИ был подписан приказ о ведомственных наградах, и хотя их еще только предстояло привезти из Москвы, лауреатов вызвали на сцену и поздравили. Знаком отличия ГК «Росатом» «За вклад в развитие ветеранского движения» награждены председатель Совета АЭП ОИЯИ С.А. Елизарова и члены Совета Г.Н. Губкова, Р.А. Морозова, И.С. Юдин. Благодарность генерального директора ГК «Росатом» получили активисты Совета Г.С. Азарова, Е.В. Губков, С.В. Калагина, А.М. Кислогубов, М.Н. Мазнева, Н.А. Сисецькая. Еще тринадцати активистам ветеранского движения ОИЯИ благодарственные письма и грамоты городского Совета ветеранов вручила Н.М. Шувикова. Особые моменты вечера Нельзя не отметить, что в свой день рождения приехала на торжество, сердечно поздравила ветеранов и исполнила для них свою «Песню о Дубне» руководитель Академического хора ДК «Октябрь» Марина Чайковская. Один из старейших (а может быть, даже и старейший) сотрудников ОИЯИ Владимир Алексеевич Никитин прочел лекцию, посвященную 65-летию ОИЯИ. В финальной части программы с небольшим концертом перед ветеранами выступила приглашенная солистка Дубненского симфонического оркестра, лауреат международных конкурсов скрипачка Наталья Дьяченко. Анна АЛТЫНОВА