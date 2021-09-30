Поздравления с Днём машиностроителя!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём машиностроителя!

Этот праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Он объединяет миллионы тружеников машиностроительного комплекса разных специальностей, которые создают уникальные машины и оборудование, внедряют инновационные технологии, реализуют важные инвестиционные проекты, осваивают выпуск самой современной и востребованной продукции.

Убеждён, что накопленный опыт, глубокие знания, высочайший профессионализм и преданность любимому делу позволят вам реализовать все намеченные планы, добиться новых производственных успехов и побед на благо процветания России!

Пусть ваша работа приносит вам радость, достаток и удовлетворение!

Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!

Сергей ЧЕМЕЗОВ, Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех»

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!

От имени Союза машиностроителей России и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение очень наукоемкая и высокотехнологичная отрасль. От того, насколько она отвечает современным требованиям и растущим потребностям, зависит судьба большинства предприятий производственной и гражданской сфер, оборонно-промышленного комплекса страны.

Сегодня отечественный машиностроительный комплекс переживает период трансформации, глубокая модернизация производства проходит с внедрением передовых технологий и новейших научных разработок, что способствует повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой российской продукции, укреплению лидирующих позиций России на мировом промышленном рынке и расширению границ международного сотрудничества.

Спасибо всем инженерам, конструкторам, рабочим и ветеранам машиностроительной отрасли за труд, верность выбранному делу и неоценимый вклад в развитие экономики нашей страны.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, душевного тепла, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и покорения новых профессиональных высот!

Владимир ГУТЕНЕВ, первый заместитель

Председателя Союза машиностроителей России

Коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка» во главе с генеральным директором В.Н. Трусовым присоединяется к поздравлениям своих коллег с профессиональным праздником – Днем машиностроителя и желает всем работникам отрасли и ее ветеранам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в деле развития и укрепления машиностроительной отрасли страны!

Уважаемый Владимир Николаевич!

От всего коллектива АО «Красный гидропресс» и от себя лично поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка» с профессиональным праздником – Днем машиностроителя! Желаю Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, слаженной работы и отличных результатов!

Пусть преданность любимому делу позволяет и дальше развивать важнейшую отрасль страны!

Владимир Горлов, генеральный директор АО «Красный гидропресс»