В актовом зале школы №1 состоялась встреча учащихся 5-8 классов с ветеранами-блокадниками, посвященная 80-летию начала блокады Ленинграда. Оборона Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, вошла в летопись истории Великой Отечественной войны как пример массового героизма, мужества, несгибаемости воли, как пример трудовой доблести защитников города. Этот подвиг народный буквально потряс весь мир, с новой силой обнажил звериную сущность нацистской идеологии. Около 3 млн. человек были обречены на жестокие условия существования, голод, холод, постоянные бомбежки, артиллерийские обстрелы, полную изоляцию от внешнего мира. Около 1 млн. погибших (точных данных нет). И только 3% из них погибли от обстрелов и бомбежек, остальные - от голода. Знаменитые 125 блокадных граммов хлеба с огнем и кровью пополам известны всему миру. И это был суррогатный хлеб с добавлением небольшого количества кукурузной и ржаной муки. Истощенных от голода детей с огромным риском эвакуировали на баржах, которые выслеживали и бомбили немецкие самолеты. А зимой 1941-1942 годов в условиях сорокаградусных морозов в Ленинграде не стало воды, света, тепла, остановился весь городской транспорт. Но, к счастью, заработала ледовая «Дорога жизни» через Ладожское озеро. Началась массовая эвакуация жителей. В город стало поступать продовольствие. Но еще больше активизировались налеты фашистской авиации. И только прорыв блокадного кольца в январе 1943 года и прокладка участка железной дороги принесли городу спасение. Но до полного снятия блокады оставались еще долгие месяцы. К 80-летию начала блокады Ленинграда в школе №1 проведена большая работа под девизом «Знать и помнить!». На классных часах для ребят демонстрировались фильмы, проводились беседы, а затем состоялся коллективный просмотр учащимися средних классов в ДК «Октябрь» спектакля «Блокадная новелла». Очень профессионально поставленный и сыгранный молодежью спектакль смотрится на одном дыхании. В зале сплошная темнота и притихшие зрители, как на обезлюдевших темных улицах блокадного Ленинграда. И только свист и взрывы бомб - на экране хроникальный фильм, сопровождающий спектакль. Действие происходит в полутемной комнате. Мама с дочкой в валенках, кутающиеся в теплую одежду. На плите под чайником еле коптящийся огонек. Зрители слышат их разговор между собой и с зашедшей соседкой об очередях за хлебом, о талонах, о несчастных людях, потерявших их. И эти слова «попей кипяточка»… Ничего нет, кроме кипятка. Но хорошо, что пока есть вода и есть на чем ее вскипятить. Чтобы хоть как-то согреться, людям приходилось сжигать мебель. Очень волнующая сцена - появление на пустынной улице мальчишек с санками. Двое братьев объясняли другу Юрке, что идут встречать маму, чтобы довезти ее до дома. Транспорт не работает, а маме с больными ногами после рабочей смены на заводе до дома тяжело идти. Друг Юрка решает делать для своей мамы то же самое. Наверняка дети в зале ощутили чувство сострадания к своим ровесникам. Все действия спектакля чередовались с кадрами блокадной кинохроники. Спасибо постановщикам и участникам спектакля. Также в школе состоялась встреча учащихся 5-8 классов с блокадниками, участниками тех страшных событий, и ветеранами города. Директор школы Александр Иванович Руденко представил ребятам двух замечательных женщин - Поддубскую Галину Николаевну и Никифорову Ларису Александровну, еще бодрых духом, активных, много лет проработавших в городском Совете ветеранов, участвующих в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 80 лет прошло, а женщины не могут без волнения и слез говорить о пережитом. Галине Николаевне 92 года. Но что для этой сильной женщины года?! Всю блокаду она жила в Ленинграде, ощутив на себе все ее тяготы. Галина Николаевна вспоминает: «Постоянные налеты немецкой авиации и объявление воздушной тревоги настолько надоели нам и притупили чувство опасности, что мы перестали на них реагировать. В бомбоубежище не спускались, а закрывали голову подушкой и будь что будет». В 12 лет оставшись одна (мама умерла от голода), Галина выучилась на электрика, получала рабочий паек – 250 граммов хлеба. Часто помогала людям, получая за это немного еды. Так и выжила. Галина Николаевна награждена медалью «За оборону Ленинграда». Ларисе Александровне к началу блокады было 3 года 9 месяцев, ее брату - 1 год 7 месяцев. Отец ушел в народное ополчение, пропал без вести на фронте. Семья жила в коммунальной квартире. Лариса помнит, что их иногда «подкармливал» сосед. Помнит травяные котлеты, жареные на буржуйке. Траву приносила мамина сестра, которая жила на окраине города. В июле 1942 года их эвакуировали по Ладоге. И хотя велся обстрел, все благополучно добрались до берега и уехали к родным в Омск. Лариса Александровна имеет памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда». Заключительным этапом станут экскурсии учащихся школы в Храм Победы и музейный комплекс парка «Патриот». На собственном примере знаю, что они произведут неизгладимое впечатление на ребят своей грандиозностью, наглядностью и размахом. Е.Н.ЯЦЕВА