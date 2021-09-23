Программа поощрения россиян, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, стартовала в нашей стране 1 сентября. Предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, каждый из них получит по 100 тысяч рублей, а «лотерейным билетом» послужит QR-код. И вот определены первые 500 победителей. Проверить свой номер сертификата о вакцинации можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» – https://бонусзаздоровье.рф. В случае выигрыша информация также будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Следующие 500 победителей будут определены 14 октября, во втором розыгрыше. Правительством РФ утверждены правила, согласно которым участниками могут быть граждане старше 18 лет, привитые одним из зарегистрированных на территории России препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или «Спутник Лайт». - Приглашаю всех желающих пройти вакцинацию в прививочные кабинеты двух взрослых поликлиник Дубненской городской больницы: на Большой Волге и в левобережье. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Все четыре вида вакцины от COVID-19 есть в наличии, - сообщил главный врач ДГБ Алексей Осипов. Определены первые победители Программа поощрения россиян, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, стартовала в нашей стране 1 сентября. Предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, каждый из них получит по 100 тысяч рублей, а «лотерейным билетом» послужит QR-код. И вот определены первые 500 победителей. Проверить свой номер сертификата о вакцинации можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» – https://бонусзаздоровье.рф. В случае выигрыша информация также будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Следующие 500 победителей будут определены 14 октября, во втором розыгрыше. Правительством РФ утверждены правила, согласно которым участниками могут быть граждане старше 18 лет, привитые одним из зарегистрированных на территории России препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или «Спутник Лайт». - Приглашаю всех желающих пройти вакцинацию в прививочные кабинеты двух взрослых поликлиник Дубненской городской больницы: на Большой Волге и в левобережье. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Все четыре вида вакцины от COVID-19 есть в наличии, - сообщил главный врач ДГБ Алексей Осипов. Определены первые победители Программа поощрения россиян, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, стартовала в нашей стране 1 сентября. Предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, каждый из них получит по 100 тысяч рублей, а «лотерейным билетом» послужит QR-код. И вот определены первые 500 победителей. Проверить свой номер сертификата о вакцинации можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» – https://бонусзаздоровье.рф. В случае выигрыша информация также будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Следующие 500 победителей будут определены 14 октября, во втором розыгрыше. Правительством РФ утверждены правила, согласно которым участниками могут быть граждане старше 18 лет, привитые одним из зарегистрированных на территории России препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или «Спутник Лайт». - Приглашаю всех желающих пройти вакцинацию в прививочные кабинеты двух взрослых поликлиник Дубненской городской больницы: на Большой Волге и в левобережье. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Все четыре вида вакцины от COVID-19 есть в наличии, - сообщил главный врач ДГБ Алексей Осипов.