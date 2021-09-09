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Посади свое дерево Печать
09.09.2021 00:00

11 сентября в нашем городе пройдет ставшая уже традиционной акция «Наш лес. Посади свое дерево». Участвовать в ней могут все желающие.

Основное внимание в этот раз будет сосредоточено на зеленых уголках внутри кварталов и между домами. «Наша задача, - отметил глава города С.А. Куликов, - благоустроить эти территории и сделать так, чтобы на них было больше зелени. В рамках акции будут высажены рябины, декоративные яблони, березы, конские каштаны, клены, кизильник и черемуха - всего более 170 саженцев».

В Дубне масштабная высадка деревьев будет проходить на двух площадках: на пр. Боголюбова, д. 16 «а» (у новой детской площадки) и на ул. Программистов, дома 13 и 15 (со стороны автомобильной дороги). Саженцы, рабочий инструмент, кепки, футболки и перчатки предоставят организаторы - управление ЖКХ городской администрации и МАУ «Городские парки».

 
  		 
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