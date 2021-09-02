80 лет назад начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Мужественные жители города стойко выдержали 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокада была снята 27 января 1944 года. Героический подвиг ленинградцев навсегда вошел в историю, а блокада стала символом мужества, крепости духа, преданности жителей города нашей Отчизне.

Как вспоминают очевидцы, осень-зима 1941-1942 годов были для жителей Ленинграда самым тяжелым испытанием за всю Великую Отечественную войну. Артиллерийские обстрелы и авиационные налеты не давали покоя ни днем, ни ночью. Но самым страшным для ленинградцев оказался голод. Люди умирали от истощения. Хлебный паек был снижен до 250 граммов в день для рабочих и 125 граммов для иждивенцев.

Пережив блокаду, ленинградцы оказались закаленными, как сталь, они были и остались патриотами своей Родины. Часто вспоминаются строки из поэмы «Жесткое эхо войны» ветерана обороны Ленинграда Олега Дмитриевича Соболева:

«Красавчиками были до войны,

Дистрофиками сделала блокада,

Нам хлеб и булки приносили сны,

Но только просыпаться

было надо».

В настоящее время в нашем городе проживают 16 жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на преклонный возраст, они продолжают вести активную патриотическую работу среди населения, молодежи, школьников. Особенно активными патриотами являются Г.Н. Поддубская, Т.П. Игошина, Л.Н. Никифорова, которые часто выступают перед учащимися в школах. О жизни осадного Ленинграда ребята знают из книг и фильмов, но самым ценным для молодежи являются воспоминания людей, переживших эти тяжелые голодные и холодные годы.

Мы убеждены: подвигу ленинградцев никогда не померкнуть, он зовет и будет звать все новые и новые поколения множить славу нашей великой Родины. Хочется от всей души пожелать всем пережившим тяжелые блокадные годы здоровья, благополучия, плодотворной работы по воспитанию подрастающего поколения и долгих лет жизни во славу России.

В.М. МАЙДАНОВА, председатель комиссии по патриотической работе

Городского совета ветеранов