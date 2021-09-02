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02.09.2021 06:37
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АО «Мособлэнерго» и ОЭЗ «Дубна» обеспечат электроэнергией участки для многодетных семей наукограда.
В 2021 году планируется обеспечить электроэнергией участки, выделенные под строительство жилых домов для многодетных семей городского округа Дубна. Участки расположены в районе улиц Земляничной, Цветочной, Ромашковой, Васильковой, Черничной.
В рамках инвестиционной программы, реализуемой компаниями, в новом микрорайоне запланировано построить две трансформаторные подстанции, а также линии электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ протяженностью 3 км и 8 км соответственно.