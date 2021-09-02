Да будет свет! АО «Мособлэнерго» и ОЭЗ «Дубна» обеспечат электроэнергией участки для многодетных семей наукограда. В 2021 году планируется обеспечить электроэнергией участки, выделенные под строительство жилых домов для многодетных семей городского округа Дубна. Участки расположены в районе улиц Земляничной, Цветочной, Ромашковой, Васильковой, Черничной. В рамках инвестиционной программы, реализуемой компаниями, в новом микрорайоне запланировано построить две трансформаторные подстанции, а также линии электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ протяженностью 3 км и 8 км соответственно.

< > П В С Ч П С В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Телефонный справочник Расписание транспорта Вакансии Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.