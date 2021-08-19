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19.08.2021 05:03
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Новое оборудование поступило в детскую поликлинику Дубненской городской больницы на ул. Вавилова, 1.
Портативная система для аудиологического скрининга «аСкрин» компактный, функциональный, удобный прибор применяется для быстрой проверки функций органов слуха, а также для регистрации отоакустической эмиссии у новорожденных и детей первого года жизни.
Врачи-педиатры детской поликлиники уже активно используют скрининговый прибор нового поколения при профилактическом обследовании маленьких пациентов.