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Поступило новое оборудование Печать
19.08.2021 05:03

Новое оборудование поступило в детскую поликлинику Дубненской городской больницы на ул. Вавилова, 1.

Портативная система для аудиологического скрининга «аСкрин» компактный, функциональный, удобный прибор применяется для быстрой проверки функций органов слуха, а также для регистрации отоакустической эмиссии у новорожденных и детей первого года жизни.

Врачи-педиатры детской поликлиники уже активно используют скрининговый прибор нового поколения при профилактическом обследовании маленьких пациентов.

 
  		 
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