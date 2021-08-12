ПАО «ТЕНЗОР» отмечает 53-ю годовщину с момента образования. В 1968 году было принято решение о создании приборного завода на территории подмосковной Дубны. А памятная дата 6 августа связана с другим, не менее важным событием в истории предприятия: в 1973 году с изготовления первой детали был запущен производственный процесс.

Уже традиционно в этот день сотрудники и ветераны собрались в сквере, носящем имя первого директора «ТЕНЗОРА» П.А. Журавлева, и возложили цветы к памятнику. Павел Александрович с первых дней занимался вопросами строительства, затем 18 лет возглавлял предприятие и даже после выхода на пенсию оставался председателем Совета трудового коллектива и членом Совета директоров.

Выступая с приветственным словом на торжественном собрании в актовом зале приборного завода, генеральный директор В.А. Голубев рассказал о том, что ПАО «ТЕНЗОР» вносит достойный вклад в развитие наукограда. Являясь градообразующим предприятием, завод обеспечивает около 10% поступлений в городской бюджет, а также отчисления в бюджеты всех уровней. И несмотря на трудности последних лет, остается одним из лидеров приборостроения в России, участником многих зарубежных проектов в области обеспечения безопасности особо важных объектов; стал дипломантом премии Правительства России в области качества; получил благодарность «Атомстройэкспорта» за участие в сооружении АЭС в Китае, Индии и Иране.

Что касается Группы компаний «ТЕНЗОР», то мощный многофункциональный инженерно-производственный центр в Дубне дает около 20% налогов в местный бюджет и более 1500 тысяч рабочих мест.

– Сегодня ведется глубокое структурное реформирование предприятия с целью значительного повышения экономической эффективности производства, для оптимизации затрат, освоения новых бизнес-направлений, развития корпоративного строительства в составе ГК «ТЕНЗОР», чтобы, помимо прочего, на этой основе повышалось благосостояние сотрудников. И сегодня к нам приходит молодежь, успешно овладевает новыми современными профессиями, вливается в трудовой коллектив, продолжая славные традиции нашего завода, – отметил Виктор Алексеевич.

Генеральный директор поздравил всех работников и ветеранов от имени Совета директоров, правления и профсоюзного комитета, выразил глубокую признательность за ответственное отношение к делу, пожелал здоровья, благополучия и успехов в труде.