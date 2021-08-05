Серьезным прорывом в развитии экономических отношений между Словенией и Московской областью стала состоявшаяся 29 июля встреча между представителями Министерства инвестиций, промышленности и науки МО и Государственным агентством Республики Словения по развитию предпринимательства, интернационализации иностранных инвестиций и технологий SPIRIT. Инициаторами проведения встречи стали руководитель международного проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова Горица» Тимур Карягин и заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев с российской стороны и советник по инвестициям государственного агентства SPIRIT Альяж Ферянчич со словенской.

Ранг участников совещания, проходившего в онлайн формате, был достаточно высок. Так, словенскую сторону представляли директор Государственного агентства SPIRIT Томаж Костаневец, руководитель отдела продвижения иностранных инвестиций SPIRIT Вид Габьян, советник по инвестициям государственного агентства SPIRIT Альяж Ферянчич и директор Агентства развития (край Горишка) Бригита Хабьян Штолфа. Российскую сторону возглавляла заместитель министра инвестиций, промышленности и науки МО Юлия Баринова. В состав участников вошли начальник управления внешних связей и информационного обеспечения Анна Бойко, заместитель начальника отдела международных связей и инвестиционного продвижения управления внешних связей и информационного обеспечения Сергей Белоконев, а также руководитель международного отдела Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона Роман Праскурин.

Возможность совместных экономических проектов между Словенией и Московской областью стала одной из целей международного проекта. Напомним, что проект между российской Дубной и словенской Нова Горицей существует более 10 лет, с того момента, когда дубненский народный хореографический коллектив «Калинка» принял участие в мероприятиях «Марибор» – культурная столица Европы-2012». Каждый год участниками проекта становились преподаватели и ученики школ и гимназий, художники, танцоры, артисты из городов-побратимов. Значимость этого проекта народной дипломатии неоднократно отмечалась Послом РФ в Словении Тимуром Эйвазовым, а в 2020 году российским и словенским организаторам и донаторам проекта были вручены благодарности Посольства РФ.

По итогам же состоявшейся встречи было принято решение сформировать рабочую группу и составить список потенциальных инвесторов с каждой из сторон. С. Писарев подчеркнул, что подмосковный регион - один из самых комфортных в России для развития бизнеса, и ОЭЗ «Дубна» готова поддержать будущие проекты словенских предпринимателей в рамках направлений, развиваемых на ее площадках. Кроме того, словенская сторона готовит официальный визит в Московский регион, в ходе которого планируется подписать договор о сотрудничестве и взаимодействии между Государственным агентством Республики Словения и Правительством Московской области.

Символично, что совещание состоялась сразу после важного для обеих стран события – буквально за день до его проведения Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Словения Борут Пахор (который сам родом из города-побратима Нова Горица) договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Это сделано в канун 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Торжества в честь юбилея пройдут в 2022 году, а праздник теперь будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля.

Анна Сухая

Фото пресс-службы ОЭЗ "Дубна"