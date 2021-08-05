В России стартует повторная вакцинация. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, она проводится через шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

Сделать повторную прививку можно любым из препаратов для профилактики COVID-19, зарегистрированными в РФ в установленном порядке.

– В настоящее время в Дубненской городской больнице имеются в наличии вакцины «Гам-Ковид-Вак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Желающие пройти вакцинацию приглашаются в прививочные кабинеты двух взрослых поликлиник: на Большой Волге и в левобережье. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, – рассказал главный врач ДГБ Алексей Осипов.