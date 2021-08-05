СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Повторная вакцинация Печать
05.08.2021 03:49

В России стартует повторная вакцинация. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, она проводится через шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

Сделать повторную прививку можно любым из препаратов для профилактики COVID-19, зарегистрированными в РФ в установленном порядке.

– В настоящее время в Дубненской городской больнице имеются в наличии вакцины «Гам-Ковид-Вак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Желающие пройти вакцинацию приглашаются в прививочные кабинеты двух взрослых поликлиник: на Большой Волге и в левобережье. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, – рассказал главный врач ДГБ Алексей Осипов.
  		 
< Августа 2021 >
П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)