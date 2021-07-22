Поздравления Уважаемые дубненцы! Дорогие друзья! Поздравляю всех жителей, руководителей и сотрудников градообразующих предприятий, трудовые коллективы учреждений, организаций, компаний-резидентов Особой экономической зоны со знаменательной датой – 65-летием Дубны. В июле 1956 года рабочий поселок был преобразован в город, в сентябре в его состав вошли Большая Волга, Ново-Иваньково, Ратмино, Александровка, Козлаки и Юркино, а с декабря 1960 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР два города-соседа Дубна и Иваньково были объединены в один. Мы гордимся нашей богатой историей и славными традициями. Мы благодарны предыдущим поколениям за великие свершения во имя науки, за вклад в развитие экономики нашей страны, интеллектуальные, культурные, спортивные достижения. Сегодня Дубна – город ученых, инженеров, конструкторов, разработчиков новых, инновационных продуктов и технологий – активно участвует в реализации масштабных национальных программ и региональных проектов, делает прорывные открытия, успешно решает перспективные задачи по самому широкому спектру направлений. Не менее активно развивается городская инфраструктура, благоустраиваются территории во всех районах наукограда, ремонтируются дороги и тротуары, школы и детские сады, обновляются спортивные объекты, устанавливаются детские площадки… О том, что наш город – особенный, говорят все, кто приезжает в Дубну по работе, в гости или отдохнуть! Здесь царит особая творческая атмосфера и создана благоприятная исследовательская среда. У нас великолепная природа, много зелени и красавица-Волга. Именно за это каждый из нас любит свой город и хочет, чтобы он становился еще красивее, еще комфортнее, еще привлекательнее. В юбилейный год хочу от души пожелать всем дубненцам крепкого здоровья, счастья, вдохновения! Будем и дальше плодотворно трудиться, преумножая славу нашего прекрасного города! Сергей Куликов, глава городского округа Дубна Уважаемые дубненцы! Дорогие горожане! Поздравляю всех вас с нашим общим праздником – 65-летним юбилеем любимого города! В этом году мы отмечаем особую, юбилейную дату, и подошли мы к ней с хорошими результатами нашей общей работы. Дубна практически с первых дней жизни заявила о себе как о городе с мощным научно-техническим потенциалом. Именно здесь, в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, в разные годы состоялись мировые научные открытия; на левобережной площадке сформировался мощнейший производственный комплекс – это Дубненский машиностроительный завод, МКБ «Радуга», работающие на оборонную отрасль страны. Эти и многие другие предприятия, как завод «Тензор», НИИ «Атолл» на этапе становления города решали не только основные производственные задачи, но и вносили большой вклад в строительство молодой Дубны, создание ее инфраструктуры. И сегодня нам, горожанам, есть чем гордиться. Город вырос, стал комфортным, современным и красивым. Появилась Особая экономическая зона, а вместе с ней – сотни инновационных компаний-резидентов. Два берега Дубны соединил долгожданный мост, о котором еще несколько лет назад все мы могли только мечтать. Сегодня наукоград Дубна, один из самых молодых городов Подмосковья, по-прежнему славен прорывными научными достижениями и уникальными промышленными разработками; известен как город высокой культуры, музыкальных традиций, город с мировыми достижениями в спорте. И в этих успехах – заслуга всех вас, горожан. Это вы строите, создаете, созидаете. Вносите огромную лепту в процветание нашей Дубны. Я поздравляю всех ветеранов Дубны, трудовые коллективы, всех горожан с юбилеем нашего славного города и желаю мира, добра и благополучия! А любимой Дубне – дальнейшего процветания! Вместе нам по силам еще многие задачи. И мы их обязательно решим! Владимир Трусов, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Дорогие дубненцы! В истории нашего любимого наукограда очередная знаменательная дата: 65 лет назад Дубна официально стала городом. Это хороший повод для того, чтобы еще раз порадоваться, в каком красивом месте мы живем и работаем, оценить те преобразования, которые происходят на наших глазах и при нашем участии, вспомнить о людях, которые строили Дубну, своим трудом и талантом множили ее славу. Уже сегодня здесь созданы все условия для производственной и научной деятельности, для учебы и отдыха, для спортивных занятий и развития творческих способностей! А каким будет наш город завтра – зависит от каждого из нас. Ведь что такое Дубна? Это мы с вами! Наши мечты и чаяния, планы и проекты. Наша работа, дела, устремления. Наши дети и внуки. Наше прошлое, настоящее и будущее! Хочется пожелать всем здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения! Виктор Голубев, генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР» Дорогие дубненцы и гости нашего города! От лица депутатов Совета депутатов городского округа Дубна поздравляю вас с нашим общим праздником – с Днём города! Юбилей любимого города – это большой праздник для всех горожан! Нам выпало счастье жить и работать в городе, для которого быть первым во всем стало нормой жизни. Сегодня Дубна – центр научной мысли, образования, деловой и инновационной активности. Дубна стремительно идёт вперед, развивается, меняет свой облик. Ставит перед собой амбициозные цели и достигает их. Расширяется территория города, появляются новые производства, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, скверы и парки. И сегодня главное богатство города – люди, которые искренне любят Дубну и работают для её процветания. Спасибо всем нам за заботу о благополучии Дубны! От всей души желаю хорошего настроения, доброго здоровья, стабильности и процветания. А любимому городу – стать еще прекраснее и уютнее! И пусть сбудутся все наши самые смелые мечты! С юбилеем, славная Дубна! Андрей Тамонов, председатель Совета депутатов г.о. Дубна Дорогие дубненцы! Примите самые искренние поздравления со славным юбилеем – 65-летием Дубны. Это праздник для всех, кто родился и вырос в прекрасном месте Подмосковья на берегу Волги, кто сегодня живет в красивом, современном городе, растит здесь детей, внуков и правнуков. Юбилей – очередная веха, чтобы оценить то, что уже сделано, и наметить планы на будущее. Вместе с вами я радуюсь позитивным переменам, которые происходят во всех районах наукограда, на улицах и во дворах, в парках, скверах, на набережных. В беседах со многими жителями меня восхищает рачительное, бережное, заботливое отношение к родному городу, стремление видеть Дубну процветающей и уютной. Впереди у нас много серьезных задач и важных дел, но главное – это уверенность в завтрашнем дне! Ее мне бы хотелось пожелать всем в первую очередь. А также здоровья, благополучия и новых возможностей для роста и развития! Марина Шевченко, депутат Московской областной Думы Дорогие дубненцы! Примите искренние поздравления с 65-летием города Дубны! День рождения Дубны – любимый праздник, который всех объединяет, дарит отличное настроение и радость встреч. Дубна сегодня – это современный, комфортный для жизни, ухоженный город с динамичной перспективой развития, грандиозными планами на будущее. В этот день мы от всей души желаем всем здоровья, оптимизма, благополучия и счастья. Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, добротой, радостью и уверенностью в завтрашнем дне. С праздником! С днем города! Как прекрасна Дубна В буйной роскоши жаркого лета. И в осенних дождях, И в уборе из снега и льда, И в вечерних огнях, И в лучах золотого рассвета… Я в Дубну влюблена, Я в нее влюблена навсегда. (В.Комарова) Городской совет ветеранов