23 июля в рамках мероприятий, посвященных 65-летнему юбилею ОИЯИ и города Дубны, состоится торжественное открытие панно «Периодическая таблица Д.И. Менделеева». Его площадь составляет более 284 квадратных метров, что делает Периодическую таблицу самой большой в Европе. Таблица расположена на стене плавательного бассейна «Архимед» на набережной Волги. Она будет хорошо видна как жителям и гостям города, так и пассажирам многочисленных круизных теплоходов, проплывающих по реке. Таблица отражает выдающийся вклад ученых подмосковной Дубны в открытие новых химических элементов и призвана способствовать повышению интереса общества к достижениям современной науки. Об идее создания панно мы побеседовали с Юрием Цолаковичем Оганесяном - учёным, специалистом в области экспериментальной ядерной физики, академиком РАН, научным руководителем Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова в Объединённом институте ядерных исследований. Под руководством Юрия Цолаковича в Дубне получены все известные к настоящему времени сверхтяжёлые элементы от 113-го до 118-го, последний из которых назван в честь ученого - оганесон. - Юрий Цолакович, в день рождения нашего наукограда состоится знаковое событие – открытие в Дубне самой большой в Европе таблицы Менделеева на фасаде бассейна «Архимед». - Да, это панно станет новой достопримечательностью нашего города. У Дубны славная история: когда построили канал, то здесь установили памятник Ленину работы великого скульптора С.Д. Меркурова, затем был снят кинофильм «Волга-Волга» с Любовью Орловой – часть съемок прошла на канале «Москва-Волга» и Московском море, а теперь на набережной будет столь знаменательный объект – панно «Периодическая таблица Менделеева». И все это связано вот с этим местом. - Панно - не просто украшение, это, прежде всего, популяризация науки, своеобразный рассказ дубненцам и гостям города о достижениях ОИЯИ. - Именно так. Здесь, в Дубне, великое открытие Менделеева имело продолжение – учеными ОИЯИ были синтезированы новые химические элементы. Таблица, которую будет видно с воды пассажирам всех проплывающих по Волге теплоходов, отражает выдающийся вклад ученых нашего города в развитие науки, и, надеюсь, будет способствовать повышению интереса, прежде всего молодежи к новым научным достижениям. Достопримечательность всегда имеет много граней. На панно можно смотреть с архитектурной, документальной, познавательной, с глубоко научной точек зрения. Мы увидим, как Таблица будет меняться, какие элементы еще будут появляться и так далее. - На Ваш взгляд, наступит ли время, когда Периодическая таблица Менделеева заполнится и замкнётся? - Вообще ядерной физике сто с небольшим лет. Говоря об элементах, следует вспомнить, что когда в марте 1869 года Менделеев отдал свой труд в печать, считалось, что элементы, сколько бы их ни было, все являются кирпичиками мироздания, и мир построен из этих элементов. И они, эти кирпичики, неделимые. Их еще Демокрит, это 400 лет до нашей эры, назвал атомами, тогда это было чисто философское понятие. А у великого ученого Дальтона – 1808 год – когда было известно всего 36 элементов, кирпичики соединяются в молекулы, далее - в более сложные формы – кристаллы. Всего 36 элементов, как буквы алфавита. И этими буквами вы можете описать все, что угодно. Но когда Менделеев начал исследовать свойства этих элементов, тогда их было уже 63, он заметил, что свойства этих элементов периодически повторяются. Однако такое поведение явно не согласуется с понятием «кирпичики мироздания». Буквы в алфавите не должны быть похожи друг на друга! А если они похожи, подчиняясь какой-то закономерности, то это значит, что они сами имеют сложную структуру, которая, собственно, и дает эту периодичность... Менделеев понял, что рассматриваемый набор элементов не является кирпичиками мироздания. Он стал искать эфир, в котором рождаются элементы, он был целиком поглощен поисками этих истоков материального мира. А таблица осталась. И теперь, как ни странно, 150 лет спустя, стали задаваться теми же вопросами: что такое таблица и как толкуется периодичность, что будет дальше, могут ли быть какие-то элементы более тяжелыми, настоящие ли элементы, которые созданы искусственно? Если мы будем идти дальше, то сам закон будет видоизменяться, потому что, согласно теории относительности, если электроны будут двигаться вокруг этого ядра со скоростью близкой к скорости света, то будет расти их масса, и это должно быть учтено. По этой причине орбиты будут уплотняться, и тогда самая последняя орбита, где крутится тот самый электрон, который ответственен за химические свойства, изменит свои характеристики. - Благодаря этим открытиям весь научный мир ещё раз убедился, что можно сделать то, что раньше казалось невозможным. - Большой прогресс случится, когда начнут строить квантовые компьютеры, это уже мы говорим о технике, а вот как это будет выглядеть, как поплывет эта периодичность… Есть разные сценарии, они зависят от указанного взаимодействия и эффектов теории относительности. Этим мы будем заниматься, это большой путь. Сейчас пока мы поняли, что те средства, которые мы использовали для открытия новых элементов, не годятся, чтобы идти дальше. Сейчас все развивается так быстро: то, что на данный момент является передним краем науки, через 10 лет будет обычным делом. - Получается, идет бесконечный процесс поиска новых элементов… - Таблица сама по себе неисчерпаема. Она будет жить в научном мире, будут добавляться элементы, находиться новые ее формы, строиться новые лаборатории по поиску элементов… - Юрий Цолакович, если вернуться к созданию панно: любопытно, при каких обстоятельствах возникла сама идея? С чем связан выбор пространства для его размещения? - Подобные таблицы уже делают в мире - в Испании, например. Там она 150 квадратных метров, наша будет больше! Я показал эту таблицу Виктору Анатольевичу Матвееву в 2017 году, тогда мы обсуждали возможность ее появления на заднем фасаде Дома культуры «Мир». Я иногда гуляю по этому парку, прохожу 1,5 км, сажусь на скамейку, которая как раз напротив. Сижу я как-то, ко мне подходит Андрей Владимирович Тамонов, и мы рассуждаем, что бы сделать такое монументальное на этой стене. И я рассказываю ему про свою идею. А когда я поделился мыслями с Григорием Владимировичем Трубниковым, то он уже имел это в планах, только на фасаде бассейна, чтобы было видно с Волги. Там действительно что-то напрашивается монументальное. - Если говорить о деталях создания панно - как разрабатывался дизайн, почему он именно такой? Познавательный аспект превыше остального и главенствует в данном объекте? - Если вы посмотрите таблицу Менделеева в интернете - там их огромное количество, по-моему, 1500 видов. Таблица имеет разные формы, из всех мы с Сергеем Николаевичем Дмитриевым выбрали ту, которая имеет научное содержание. Панно «Периодическая таблица им. Д.И. Менделеева» сделано не просто декоративно, но и содержательно с точки зрения науки: например, цвета выполнены со знанием по заполнению оболочек квадратов элементов. Наша Таблица будет очень хорошо смотреться ночью, с подсветкой. Кроме того, рядом с таблицей слева есть свободное поле, на нем можно транслировать лекции, рассказывать об истории открытия элементов, об их химических свойствах, а на правой стороне демонстрировать различные элементы в Таблице. - Юрий Цолакович, круг Ваших научных интересов описан не в одной статье. А что помогает Вам отвлекаться от рабочих процессов, от научной темы. Может быть театральное, музыкальное искусство? - Все, о чем вы сейчас сказали – это все духовное: и мышление, и творчество – это связано с духовностью человека. Вы знаете, мне часто задают вопрос, на который сложно отвечать. Меня спрашивают про пользу от открытия элементов. Это неосязаемое понимание, которое нельзя купить или продать, оно приходит как открытие, ты вдруг по-новому видишь мир. - То есть это не только научный, но и творческий подход? - Конечно, очень трудно разделить научное и театральное, к примеру, литературное и музыкальное. Это все творчество. - Насколько, на Ваш взгляд, взаимосвязаны наука и культура? - Одно без другого очень бедно и, безусловно, они взаимосвязаны. Поэтому своим ученикам я говорю – оставьте свои книги, забудьте о них на некоторое время, идите в театр, послушайте музыку, посмотрите, что делается вокруг. Это так важно, это расширяет горизонты. - После соприкосновения с искусством ученые возвращаются к работе уже другими людьми? - Именно так. Я им говорю, что могу все простить, но не могу простить того, если они ничего не знают кроме своей области. Тогда они и в будущем мало что узнают и откроют. - Получается некий сосуд, в котором нужно соединить оба элемента – научный и культурный, чтобы он стал наполненным. - Да, если посмотреть на ученых людей прошлого, они были многогранны. Тот же Менделеев – член Академии художеств, он не был членом Академии наук, а был членом Академии художеств! Он жил в квартире, выделенной петербургским университетом, и в ней по субботам принимал гостей, накрывая стол белой скатертью. А потом, когда они собирались расходиться, Дмитрий Иванович просил, чтобы они на этой скатерти расписались. А дальше его жена вышивала эти подписи – Репин, Мусоргский, кто только там не был. Это потрясающе! Он устраивал на Соловках семинары раз в месяц. И один из них назывался «ЦВЕТ». Приглашал физиков, химиков, артистов, художников, театральных деятелей и каждый их них выступал на этом семинаре, рассказывая, что он понимает под словом цвет. - Единую тему раскрывали профессионалы из разных областей? - Да-да. Физик говорил, что это излучение, химик - что это смешение таких-то компонентов, художник рассуждал, как красный цвет напоминает ему кровь и он не может спокойно смотреть на красные полотнища. И это все интересно людям. В этом смысле, конечно, то, что в Дубне будет такая достопримечательность – панно «Периодическая таблица Менделеева» - это замечательно. Будут разные люди смотреть на нее со своей точки зрения, по-разному воспринимать, это очень хорошо! Беседовала Элеонора Ямалеева Фото Игоря ЛАПЕНКО и Анны СУХОЙ