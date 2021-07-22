Сотрудники Госавтоиспекции Дубны совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов выехали на улицы города, чтобы проверить исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД.

Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных не числится ли за водителем долг, ведь как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей - это административные штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

За несколько часов работы было проверено 52 автовладельца, выявлено 11 должников, из них 7 иногородних (Кимры, Воскресенск, Талдом, Москва). Каждому должнику вручены требования о явке. По результатам рейда взыскано 28 тысяч рублей, из них штрафы - 11 тысяч, налоги - 17 тысяч.

Наиболее частые нарушения, совершаемые водителями, - это превышение скоростного режима. Такие нарушения чаще всего фиксируют при помощи комплексов фото-видеофиксации.

Госавтоинспекция Дубны информирует граждан, что узнать о наличии задолженности за нарушение ПДД можно на сайте www.gibdd.ru. При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении действует скидка в размере 50%.