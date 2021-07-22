СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Работа с должниками Печать
22.07.2021 05:33

Сотрудники Госавтоиспекции Дубны совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов выехали на улицы города, чтобы проверить исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД.

Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных не числится ли за водителем долг, ведь как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей - это административные штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

За несколько часов работы было проверено 52 автовладельца, выявлено 11 должников, из них 7 иногородних (Кимры, Воскресенск, Талдом, Москва). Каждому должнику вручены требования о явке. По результатам рейда взыскано 28 тысяч рублей, из них штрафы - 11 тысяч, налоги - 17 тысяч.

Наиболее частые нарушения, совершаемые водителями, - это превышение скоростного режима. Такие нарушения чаще всего фиксируют при помощи комплексов фото-видеофиксации.

Госавтоинспекция Дубны информирует граждан, что узнать о наличии задолженности за нарушение ПДД можно на сайте www.gibdd.ru. При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении действует скидка в размере 50%.
  		 
< Июля 2021 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)