Уважаемые жители нашего города! Еще недавно слишком многие из нас полагали, что такой кошмар, как в прошлом году, не повторится. И совсем забыли, как год назад выходили из дома по пропускам и кодам, переходили на другую сторону дороги или тротуара при виде встречного, сторонились прохожих. Пустой город без машин и людей, в котором невозможно было не то, чтобы достать вакцину, – медицинских масок не было, как не было их во всем мире. Многие ли носят сейчас маски? Надевают перед входом в магазин, чтобы соблюсти формальность, а потом спустить ее на подбородок. А вакцинация. Сколько можно думать, что это не про вас? Мы слушаем «страшилки» от знакомых, читаем сомнительные посты блогеров, боимся каких-то «побочек» от прививок, которых вполне может и не быть… А переболевшие covid-19 думают, что все, теперь можно расслабиться и жить спокойно. Неужели вы хотите пройти этот ужас снова? Новое всегда вызывает опасения. Какой ужас вселял в нас поначалу коронавирус, когда он только появился! Но со временем, когда переболели многие, общество привыкло к опасности. Кто-то умирал, но большинство же выздоравливало! Мы действительно перестали бояться коронавируса. А вакцинация – это до сих пор что-то новое и неизведанное. Вакцинация должна стать нормой, перестать быть чем-то новым и неизведанным. Коронавирус несет смерть, а вакцина – жизнь, и только она поможет победить covid-19. Вакцинация – вообще единственное средство против пандемий. Covid-19 вернулся. Это рано или поздно должно было произойти там, где игнорируют вакцинацию и масочный режим. Где люди потеряли бдительность. Сейчас надо спасать и себя, и бабушек, и дедушек, и любимый город. Привиться от коронавируса – нормально и правильно. Не привиться – путь к болезни, потере здоровья, смертям близких людей, карантинам, локдаунам. Других вариантов просто нет. ЛИБО ВАКЦИНА, ЛИБО КОШМАР. ВЫБОР ЗА ВАМИ. Я призываю вас вакцинироваться. Спасите себя и своих близких! В.В. Катрасев, председатель Общественной палаты города, почетный гражданин Дубны