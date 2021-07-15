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15.07.2021 03:54
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Глава города Сергей Куликов приглашает жителей Дубны принять участие в прямой линии, которая будет проходить 19 июля.
В ходе общения с горожанами глава намерен обсудить острые социальные проблемы и задачи в сфере образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бизнеса, экономики, экологии. Будут также обсуждаться перспективы расселения из аварийного жилья, строительства новых жилых домов и ликвидации недостроев, социальная газификация, увеличение рабочих мест и многое другое.
Свои обращения можно оставлять в соцсетях главы города или записать короткий видеоролик на телефон и отправить на электронный адрес:
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с пометкой «Вопрос главе».
Каждая тема будет подробно изучена и принята в работу. Ответы на самые актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.
Звонки принимаются с 17:00 до 19:00 по телефону 8(496)218-05-05 доб. 556.