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Вопрос главе Печать
15.07.2021 03:54

Глава города Сергей Куликов приглашает жителей Дубны принять участие в прямой линии, которая будет проходить 19 июля.

В ходе общения с горожанами глава намерен обсудить острые социальные проблемы и задачи в сфере образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бизнеса, экономики, экологии. Будут также обсуждаться перспективы расселения из аварийного жилья, строительства новых жилых домов и ликвидации недостроев, социальная газификация, увеличение рабочих мест и многое другое.

Свои обращения можно оставлять в соцсетях главы города или записать короткий видеоролик на телефон и отправить на электронный адрес:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  с пометкой «Вопрос главе».

Каждая тема будет подробно изучена и принята в работу. Ответы на самые актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.

Звонки принимаются с 17:00 до 19:00 по телефону 8(496)218-05-05 доб. 556.
  		 
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