По программе социальной газификации, которая стартовала в Подмосковье, в Дубне будут газифицированы более 160 домов, сообщил на днях глава Дубны С.А. Куликов. В апреле, в ежегодном послании Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин поставил перед регионами такую задачу. Программа будет реализована в газифицированных населенных пунктах.

Бесплатное подведение газа до границы земельного участка заявителя возможно в том случае, если дом находится в собственности. Для участия в программе нужно оставить заявку на сайте Мособлгаза – https://mosoblgaz.ru или на сайте Министерства энергетики Московской области https://minenergo.mosreg.ru. Подробности по телефонам горячей линии: 8-800-100-75-75 и Дубненской РЭС АО «Мособлгаз Север»: 8(496)212-04-99; 8(498)687-47-04.

Очередная встреча с жителями по вопросам социальной газификации состоится 15 июля в 17:30 у главного входа в администрацию (ул. Академика Балдина, д. 2).

Приглашаются все, кого интересует вопрос газификации, обсудить особенности президентского проекта для успешной его реализации на территории нашего наукограда.