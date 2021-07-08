Как сообщил глава города Сергей Куликов, под его личным контролем находятся ремонтные работы в учебных заведениях Дубны. На эти цели выделены значительные средства – 100 млн рублей. Подрядные организации, которые уже проводят и еще только будут проводить ремонты, определены, сроки всех работ обозначены.

В школе №1, как смог убедиться глава города во время недавнего объезда учреждений, уже отремонтировали цоколь и частично кровлю. В гимназии №3 на этот год намечен первый капитальный ремонт за 43 года. К началу учебного года в учебном заведении будет приведен в порядок холл на первом этаже, санузлы, инженерные коммуникации, установлены новые окна и радиаторы отопления, а также заменено асфальтовое покрытие во дворе.

Школа №2 в этом году юбиляр – она отмечает 80-летие с момента открытия. Из запланированных на летнее время работ - ремонт раздевалок, в спортзале будут заменены окна, модернизировано освещение. Также в нем необходимо покрасить пол и стены, после чего оснастить новым спортоборудованием - лавочками, шведскими стенками, канатами, баскетбольными кольцами. На спортплощадке будут отремонтированы беговые дорожки и частично покрытие.

Юбилейная дата, 65 лет, и у Центра дополнительного образования «Дружба» – ровесника нашего города. В здании уже заменили все 53 окна. Как отметил глава, необходимо решить вопрос с обустройством велопарковки.

На днях начнутся работы по реконструкции стадиона в школе №7. Проектом предусмотрены новое искусственное покрытие на футбольном поле, площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, беговая дорожка и полоса препятствий. Будет сделано освещение, а также установлен новый забор, в первую очередь – вдоль улиц Попова и Энтузиастов.