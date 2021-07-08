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Розарий во дворе Печать
08.07.2021 05:16

Входя во двор дома №30, что на проспекте Боголюбова, попадаешь в цветочный рай. Сразу же поражает изобилие кустов роз, а их здесь 76! Они цветут все лето: розы чайные, парковые, вьющиеся…

Огромная клумба радует прохожих садовыми ромашками и маками, желтыми лилейниками, ирисами разных расцветок и гортензиями. Среди цветов растут деревья - сливы, вишни и абрикосы, которые весной радуют своим цветением и ароматом. Как и радуют кусты сирени, которые когда-то при вселении в этот дом посадила Нина Николаевна Новикова – хозяйка этого цветочного рая. Нина Николаевна выращивает благоухающий сад, ухаживает за всей этой красотой, а ведь это нелегкий труд, требующий много сил и здоровья.

В прошлом главный врач СЭС города Дубны, она и на пенсии продолжает активную деятельность: поет в хоровом коллективе, много лет ведет группу здоровья при Совете ветеранов Большой Волги, принимает активное участие в подготовке и проведении поэтических клубов, проводимых советом ветеранов БВ в библиотеке Семейного чтения.

Хочется сказать большое спасибо и до земли поклонится этой женщине – труженице, творящей красоту для жителей родного города.

Совет ветеранов Большой Волги
  		 
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