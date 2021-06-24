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День памяти и скорби Печать
24.06.2021 00:00

22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Это печальная дата для всего нашего народа, один из самых трагических дней в новейшей истории страны.

В этот день по всей стране прошли митинги. Памятные мероприятия состоялись и в Дубне – в парке Авиастроителей и у мемориала погибшим воинам на Большой Волге. Десятки людей, невзирая на палящее солнце, зной несли живые цветы к мемориалам. Вспоминали своих дедов и прадедов, матерей, сестер, что не вернулись с войны… Всех тех, кто принес нам невероятно дорогой ценой Победу. Победу - через 1418 дней. Ровно столько длилась война. Ее отголоски и боль живут с нами до сих пор, в каждой семье, в каждом доме…

Склоняем головы мы, живущие сегодня в мире, перед подвигом советского народа – выстоявшего и победившего врага. А всем ветеранам – низкий поклон и доброго здоровья под чистым мирным небом.

В этот памятный день возле мемориала на Большой Волге поздно вечером состоялась акция «Свеча памяти». Пламя свечей как частицы Вечного огня были зажжены в память о Великом подвиге Великого народа…
  		 
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