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Решили важную задачу Печать
24.06.2021 00:00

Совет директоров

Завершены работы по ремонту дороги на Сергиево-Демидовское кладбище. Привести ее в порядок помогли градообразующие предприятия и организации Дубны.

Как сообщалось ранее, крайне плохое состояние дорожного полотна по пути на Сергиево-Демидовское кладбище стало основной темой на заседании президиума Совета директоров градообразующих предприятий Дубны.

По итогам обсуждения председатель Совета директоров Владимир Трусов и глава городского округа Сергей Куликов направили совместное обращение к руководителям градообразующих предприятий с просьбой о содействии в ремонте дороги.

 

– Все процессы жизнедеятельности наукограда находятся в сфере нашего постоянного и самого пристального внимания. Хочу выразить благодарность членам Совета директоров за понимание и поддержку этой инициативы. Спасибо всем нашим коллегам, кто откликнулся на призыв собрать нужную сумму – свыше 2 млн рублей, чтобы оперативно отремонтировать дорогу, а также благотворительному фонду «Сопричастность» и его директору Г.А. Комендантовой. Заслуживают благодарности и специалисты подрядной организации – ИП Саблина М.В., которые в максимально короткие сроки выполнили весь объем дорожных работ. Общими усилиями нам удалось решить еще одну социально важную задачу, – сказал Владимир Николаевич Трусов.

По информации Совета директоров НТК

Фото Анны Сухой
  		 
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