Участниками двухдневного выездного семинара профсоюзного актива первичной профсоюзной организации Гос-МКБ «Радуга», который проходил в начале июня, стали шесть с половиной десятков человек – сотрудников самого предприятия ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, а также их коллег из организаций Профавиа. Серьезная тема (уже восемнадцатого по счету) семинара «Роль профсоюзного комитета в управлении конфликтными ситуациями» оказалась одновременно жизненной, актуальной, достаточно сложной и насыщенной и вместе с тем ну очень интересной. Как по нескольким фразам собеседника (начальника, подчиненного, коллеги) или даже одной только его интонации понять, что назревает конфликт и как его избежать или выйти с минимальными потерями; как убедить своего оппонента в правильности тех или иных решений, приводимых доводов; как сделать работу команды более эффективной за счет снижения уровня конфликтных моментов – эти и многие другие вопросы были в центре внимания участников семинара. Справились они с ними, как и полагается дружной профсоюзной команде – на отлично! Открывая семинар (как мы уже сказали, восемнадцатый по счету!), председатель первичной профсоюзной общественной организации Максим Николаевич Щербаков отметил, что тема мероприятия крайне актуальна для каждого коллектива, особенно если речь идет о коллективе с большой численностью. И если вспомнить предыдущие семинары, то какие только вопросы не затрагивались: от трудового законодательства, профсоюзного права до социальных вопросов. На одном из семинаров даже обсуждали стратегию развития нашего города. А вот тема урегулирования конфликтов, управление конфликтными ситуациями, которая в работе профсоюзной организации имеет очень важную (если не первостепенную) роль, до сих пор не обсуждалась. Само мероприятие проходило в профилактории «Ратмино», где для участников были созданы все условия для комфортной и интересной работы, а после завершения основной части семинара была организована поездка на теплоходе по Волге. Скажу также, что участниками семинара стали коллеги из организаций Профавиа: ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева - г. Энгельс Саратовской области, ПАО АНПП «Темп-Авиа» - г. Арзамас Нижегородской области, АО «РПКБ» и АО «РПЗ» - г. Раменское Московской области; представители Мособлпрофавиа и центральной газеты «Солидарность», которые совместно с профсоюзным активом «Радуги» осваивали тонкости профсоюзного ремесла. Они очень быстро, незаметно влились в работу общей команды, одновременно делясь опытом работы в профсоюзных организациях на своих предприятиях. Крайне серьезные вопросы на семинаре удалось проработать в очень легкой и доступной форме – в ходе тренингов, командных игр и состязаний. И главным помощником в этом стала доцент кафедры социальной психологии и педагогики МПГУ, кандидат психологических наук Изумруд Агаларовна Керимова. Она мастерски управляла группой, а вся теоретическая информация, которую она давала в ходе занятия, оказалась настолько интересной, нужной, жизненной, что двухчасовая лекция действительно пролетела незаметно. Вся ее работа с участниками семинара была построена в форме диалога – то есть, выдавая определенный объем знаний, она умела слышать своих учеников, моментально реагировала на их настроения, реплики, фразы. Утомила теория – можно перейти к игровым формам тренинга. Подвигались, пошумели – пора провести тестирование… Еще раз повторюсь, Изумруд Агаларовна – отличный лектор, прекрасный психолог и настоящий профессионал своего дела. И только в конце семинара я с удивлением узнала, что для нее это мероприятие тоже было весьма не обычным. С такой большой группой она работала второй раз в жизни, так что и для нее это был интересный и нужный опыт. - Для меня участие в семинаре - это тоже событие, - поделилась Изумруд Агаларовна. –Обычно я провожу тренинги для групп из 20 – 25 человек. С такой большой группой работать сложно, но вместе с тем интересно. Занятие у нас удалось и это главное. Участники очень интересные, активные, разновозрастные – они друг друга дополняют, обогащают своими знаниями, задором. К сожалению, небольшой формат семинара не позволяет более глубоко разобрать некоторые вопросы. Чем важны такие мероприятия? Здесь две стороны – во-первых, важно командообразование – неформальное общение участников. С другой стороны, сотрудники, которые работают с людьми, должны разбираться в типологии личности, в стилях поведения. Думаю, что в будущем мы продолжим сотрудничество с профсоюзным комитетом «Радуги» и обязательно более детально проработаем темы и ситуации, чтобы необходимые навыки стали частью умений, которые ребята смогут использовать в повседневной жизни. Не менее интересными оказались и командные состязания с говорящим названием «Эффективная команда», которые подготовили и провели члены Совета молодых специалистов. Задания были как на общую эрудицию, так и на знание трудового права, нюансов профсоюзной деятельности. Так что расслабляться участникам и забывать тематику семинара даже на теплоходе полностью не пришлось: вторая часть игровых командных состязаний состоялась как раз на теплоходе. Хотя назвать работой участие в семинаре (хоть и дает он действительно немало нужных знаний, расширяет кругозор, позволяет в неформальной обстановке обсудить даже некоторые рабочие моменты), точно не смогу. Это очень нужное и эффективное времяпрепровождение для каждого участника. И каждый из них, уверена, с этих занятий вынес для себя важные вещи. Во всяком случае, во время семинара со столь серьезной тематикой не возникло ни одного конфликта: умение управлять ситуацией и бесконфликтная работа в команде нашим участникам явно теперь по плечу. Анна Сухая Фото автора