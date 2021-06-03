25 мая исполнилось 74 года со дня образования Дубненской городской больницы. Свою историю лечебное учреждение ведет с небольшой амбулатории в поселке Иваньково, разместившейся в деревянном бараке. Первым руководителем в 1947 году стала Галина Ивановна Шутова.

В 1956 году Дубна получила статус города, стала очень активно расти и развиваться. Расширялось и улучшалось медицинское обслуживание населения. В разные периоды городскую больницу возглавляли прекрасные специалисты Галина Александровна Цикунова, Михаил Иванович Калинин, Александр Васильевич Васюренко, Виктор Семенович Дмитриев. Уже более 15 лет в должности главного врача ДГБ работает Алексей Валентинович Осипов.

Сегодня Дубненская городская больница имеет лицензии на оказание 32 видов специализированной медицинской помощи на поликлиническом этапе и 24 видов – на стационарном этапе. В коллективе трудятся 932 человека, в том числе 218 врачей, из которых 8 человек имеют ученую степень кандидатов медицинских наук, 411 медицинских сестер и 121 человек младшего медицинского персонала.

Поздравляя коллектив с праздником, главный врач ДГБ поблагодарил всех, кто посвятил свою жизнь медицине, кто самоотверженным трудом спасает жизнь и помогает сохранить здоровье взрослым и детям, жителям и гостям наукограда.

Самых теплых слов, как отметил главный врач, заслуживают ветераны, чья трудовая биография долгие годы была связана с Дубненской горбольницей.

– Дорогие друзья, наша профессия заставляет постоянно учиться, совершенствовать свои навыки, осваивать современное оборудование, новые методы диагностики, лечения, реабилитации, профилактики. Но не менее важно ощущать взаимопонимание и поддержку коллег, потому что мы все вместе делаем одно общее дело – заботимся о здоровье людей, облегчаем страдания, избавляем от боли! В день рождения хочу пожелать нашей больнице дальнейшего развития и процветания, а всем сотрудникам – счастья, радости, оптимизма и позитивного настроя, – подчеркнул Алексей Осипов.

Подготовила Ольга Шарова

Фото из архива горбольницы