21 мая свой 50-й день рождения отмечает председатель первичной профсоюзной общественной организации АО «ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков. Максим Николаевич – личность известная далеко за пределами Дубны – в Смоленске и Москве, Арзамасе и Таганроге, Мурманске и Самаре…Знают его по активной профсоюзной деятельности, которую он ведет не только на уровне родного предприятия ГосМКБ «Радуга» и города (как председатель Координационного совета организаций профсоюзов Дубны), но также по работе в Координационном совете Профсоюза по взаимодействию с АО «Корпорация «ТРВ» и в Центральном комитете Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, членом которых он является. А еще – по многолетней спортивной работе – как организатора и участника десятков самых разнообразных турниров, состязаний, эстафет. И вряд ли многие сегодня могут догадываться, что по первому образованию Максим Николаевич – инженер электронной техники и работал когда-то по специальности на заводе «ЗЭЛТА» (пос. Запрудня), еще раньше – в ОИЯИ и даже в Дубненском отделе внутренних дел… Последние два десятка лет трудовой путь М.Щербакова неразрывно связан с ГосМКБ «Радуга», где с 2001 года он вначале был заместителем председателя первичной профсоюзной организации, а с 2003 года – возглавил профсоюзную деятельность на предприятии, став руководителем организации. Все эти годы – практически непрерывная учеба – курсы, семинары, получение высшего юридического образования, которое в работе председателем профсоюзного комитета крайне необходимо. Вспоминать о событиях, которые все эти годы членам профсоюзного комитета МКБ во главе с М.Н. Щербаковым удается организовывать, начиная от отстаивания интересов трудящихся, развития социального партнерства на предприятии до обучающих семинаров, организации походов для сотрудников и членов их семей, поездок, летнего отдыха, спартакиад, интеллектуальных состязаний, можно практически бесконечно. Главное, что сегодня профсоюзная организация ГосМКБ «Радуга» пользуется заслуженным авторитетом не только на городском, но и на областном и федеральном уровнях. В недавнем разговоре после избрания М.Н. Щербакова на новый срок председателем первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» он вспомнил, как порой непросто было реализовывать те или иные задачи. Но мощная поддержка коллектива профкома и руководства предприятия позволили добиться много: - За плечами - семнадцать лет, которые я работаю в качестве председателя первичной профсоюзной организации. Сегодня, оглядываясь назад, понимаю, что периоды были разные – и в целом по стране, и в городе, и на предприятии. Перед нами ставились разные задачи... К сожалению, уже очень многих членов профсоюзного комитета - тех, что отдавали свои силы, энергию работе во благо коллектива, уже нет с нами. Но сегодня много молодежи в профсоюзном комитете. С одной стороны, мы оглядываемся назад, на наши дела и успехи в самых разных областях – это касается и заработной платы, и улучшения условий охраны труда, и социальной сферы – это санаторно курортное оздоровление взрослых, детский отдых, не говоря уже о культуре, спорте, вопросах занятости. И при этом мы смотрим с оптимизмом в будущее. Под занавес 2020 года сделали очень важный шаг – заключили соглашение по дополнительным льготам для членов профсоюза. В авиационной промышленности ГосМКБ «Радуга» теперь шестое предприятие, где такое соглашение вступило в силу. И это еще раз подчеркивает, что вся наша профсоюзная работа – во благо коллектива и что с администрацией предприятия мы решаем одну общую задачу. Новое направление, которое мы подхватили – проведение бесплатных юридических консультаций для членов профсоюза, будем обязательно развивать. С некоторых пор каждый член профсоюза вправе получить первичную консультацию профсоюзного юриста, причем это касается в том числе частной жизни, абсолютно бесплатно. Прошлый год показал, что такая помощь востребована. И это одно из направлений, в котором мы хотим продолжать развиваться. Работая еще самые первые годы в профсоюзном комитете, пока еще набивал шишки как председатель, мне запомнилась такая фраза. На мои очередные возражения опытные тогда члены профкома сказали: «Мы – профком, а ты как председатель – слуга того, кто нас избрал. Мы обязаны служить в интересах коллектива». Этому принципу я стараюсь следовать в своей работе и быть обращенным к коллективу. Только так мы сможем решать наши общие задачи. Вообще в жизни Максима Щербакова, на мой взгляд, работа тесно связана с личными увлечениями, а личные увлечения – с работой. И это тот самый случай, когда и работа, и хобби одновременно приносят удовольствие. Сейчас я про спорт и про туризм, которые неразрывно связаны с профсоюзной деятельностью Максима Николаевича. И чем больше он занимается организацией спортивной деятельности членов профсоюза предприятия, тем все больше сам ставит новых личных рекордов, покоряет новые трассы и речные пороги… Позади – 27 лыжных марафонов, уже 16 триатлонов. Успешное выступление на лыжных марафонах «Праздник Севера» (г. Мурманск) и «Самарская лука» (г.о. Жигулевск), а также в лыжных марафонах серии Russialoppet команда предприятия, в которую также входит М.Щербаков, заняла 18 место из 50! Все эти поездки, соревнования оставляют незабываемые впечатления, как и походы, которых в сознательной туристической жизни Максима Щербакова было 57! Коллектив ГосМКБ»Радуга» традиционно отправляется в майский поход по водоемам нашей полосы, осенью – поход за клюквой. Летом, как правило, более захватывающие маршруты, не для новичков. Идут бывалые туристы и спортсмены, чтобы покорить р.Винча (Карелия), р.Балбанью - р. Кожим (Приполярный Урал), озеро Байкал, р.Умба (Кольский п-в)... А за 9 лет всей семьей Щербаковы преодолели путь в 1000 км от истока р.Волга до г.Юрьевца! Кстати, раз дело коснулось семьи Щербаковых, добавлю еще, что спорт, туризм, активная общественная работа не чужды всем членам семьи. Команда Щербаковых дважды была признана в городе самой спортивной семьей да и в большинстве состязаний будь то марафон или триатлон отец Максим, сын Валерий и дочь Валентина, как правило, вместе преодолевают трассу. Наталья Щербакова – неизменный товарищ, помощник, и, к слову, известный дубуненский тренер, если вдруг сама не участвует в состязаниях, то обязательно болеет за команду и сопровождает в большинстве соревнований. Для команды семьи Щербаковых Максим – однозначно капитан. Он настраивает на победный дух и неважно о чем идет речь: о спорте, покорении новых бурных и опасных порогов или повседневной работе… И сегодняшняя юбилейная дата, это как на трассе у спортсменов, всего лишь определенный этап, который тебе покорился. Но впереди-то новые старты, новые вершины, которые, мы желаем вам, Максим Николаевич, еще обязательно покорить! Анна Сухая