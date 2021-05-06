27 и 30 апреля библиотекари и волонтёры Муниципальной библиотеки Левобережья снова встречались с обучающимися Дмитровского техникума СП №3 «Дубна» и старшеклассниками дубненской школы №1 в стенах их учебных заведений. О битве за Москву в ноябре-декабре 1941 г. слышали многие. А вот какую роль в ней сыграл наш Дубненский край, знают далеко не все. В свете приближающегося Дня победы 9 Мая и 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой пора восполнить этот пробел знания истории. Встречи назывались «Наш край в годы Великой Отечественной войны». Активных боевых действий на территории нынешней Дубны не велось. Но это не значит, что наши земляки тех лет остались в стороне от защиты Москвы, своего края и советской Родины. Презентация, подготовленная нашим добровольным помощником Натальей Букварёвой, поведала о буднях прифронтового посёлка, каким была Дубна в 1941 г. Фото- и кинохроника, записанные воспоминания очевидцев поведали как нелегко приходилось и военным, и гражданским: детям, женщинам, раненым, врачам и рабочим. Библиотекари рассказали о военных буднях завода на левом берегу Волги, Иваньковской ГЭС и плотины, ставшей госпиталем школы №2. Налёты вражеских бомбардировщиков — ничто не стёрто из памяти народной и не ушло в забвенье. В том числе и благодаря мужеству, труду дубненцев не прошёл враг к Москве с северного, северо-западного направления. Свидетельством тех грозных лет стали памятники и мемориальные места: братские могилы, памятники ушедшим на фронт заводчанам и труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма, мемориальные сооружения ДОТы и штурмовик ИЛ-2, аллеи и скверы в честь ветеранов и участников войны. О них тоже было рассказано юным слушателям. Теперь они знакомы с мемориальной картой Дубны, её военной историей. А ещё о войне, о переживаниях за друзей и судьбу Родины, о героизме её защитников ребятам поведали стихи на военную тему («Вершителям Победы» А. Суслова, «Вызываю огонь на себя», «Колокола памяти» дубненского поэта — фронтовика, ветерана В.Е. Уралова). В исполнении сверстницы слушателей Таисии Соколовской они прозвучали особенно проникновенно и выразительно, искренне. Молодое поколение дубненской учащейся молодёжи гордится героическим прошлым своих дедов и прадедов. Теперь они больше знают о Дубненском крае военного времени, о вкладе жителей нашего города в Победу. Любовь к родной стране, к городу, в котором начинается их биография, сблизила их с героями той давней поры. Патриотическое воспитание не осталось в прощлом. Педагоги, библиотекари, ветераны, просто неравнодушные люди вносят свой вклад в это важное дело. Чтобы память о войне, интерес к истории России, Дубненского края и Подмосковья сохранялись у молодёжи. Слушатели задавали уточняющие вопросы, военная тема взволновала их также, как и выступавших. На примере Дубны ребята поняли, как неразрывно связаны история большой страны и малой родины, отдельной семьи, конкретного человека. Это не просто строчка в учебнике или энциклопедии, а пережитое, оставившее неизгладимый след в душе навсегда. И их жизнь, поступки тоже складывают из малых дел историю целого поколения, большой России. Какой она будет через много лет, что узнают о нас потомки, будет зависеть в том числе и от них. Памятные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне, будут продолжаться и в этом году и дальше. Живой голос эпохи поможет сделать их неформальными, живыми и открытыми для восприятия молодым поколением. Алла Соболева