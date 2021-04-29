Горсовет Апрельское заседание Городского совета депутатов прошло в очном формате. При утверждении повестки дня из нее был исключен пункт «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Дубны Московской области»: этот проект предстоит доработать в связи с новыми требованиями федеральных и региональных законов. А по предложению депутата Марка Ширченко добавлен вопрос о возобновлении деятельности временной рабочей группы при Совете депутатов по контролю эффективности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог в 2021 году. Депутаты единогласно проголосовали за корректировку бюджета в отношении десяти муниципальных программ, предварительно ознакомившись с экспертным заключением Контрольно-счетной палаты. Председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов сообщил, что все замечания, прозвучавшие в ходе предварительного обсуждения документа, нашли отражение в итоговой версии. Основные характеристики бюджета города Дубны на 2021 год: - общий объем доходов – 2 656 155 тыс. рублей; - общий объем расходов – 2 914 381 тыс. рублей; - дефицит бюджета – 258 226 тыс. рублей. На Совете было предложено уточнить стоимость ремонта часов на ОРСе, прежде чем объявлять конкурс и определять подрядчика. Вступившее в силу полгода назад Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа после принятия регионального закона дополнено рядом процедурных норм. В частности, регламентируется, что главу избирает Совет депутатов путем открытого голосования из числа не менее двух кандидатов, зарегистрированных конкурсной комиссией. Повторное голосование проводится в тех случаях, если ни одному претенденту на этот пост не удалось набрать большинство голосов. Совет депутатов одобрил изменения в Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа на 2021 год. Решено исключить из списка сквер им. П. А. Журавлева и сквер Ветеранов на левом берегу, а в Парке семейного отдыха и на Менделеевской набережной ярмарочная торговля может осуществляться только в праздничные дни. Следующий вопрос касался формирования нового, уже третьего, состава Молодежного парламента при Совете депутатов на ближайшие три года. Обозначены сроки для проведения выборных процедур: с 23 апреля по 13 мая. Возраст кандидатов - 16-35 лет; возможность проголосовать имеют жители Дубны от 14 до 35 лет. Для контроля эффективности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог в 2021 году, решением Совета создана временная рабочая группа. В ее состав вошли депутаты Марк Ширченко (руководитель), Ярослав Викулин, Елена Злобина, Валерий Николаев, Анатолий Утриванов, Евгений Углов; заместитель начальника управления – начальник отдела администрации по транспорту и дорожной инфраструктуре Владимир Шуренков; представитель инициативной группы «Дубна за дороги» Максим Столяров (по согласованию). Среди задач рабочей группы - анализ принятых управленческих решений и сроков их принятия; взаимодействие с жителями, подрядной организацией, ОГИБДД; контроль за выполнением утвержденных планов работ; доведение до администрации городского округа обоснованных замечаний по качеству ремонта от физических и юридических лиц. В «Разном» обсуждались такие актуальные темы, как размещение в Дубне предприятия для сортировки строительных отходов и оформление статуса особо охраняемых природных территорий для Козлаковского леса и Ратминского бора, а также план мероприятий на майские праздники. Напомним, что в Совет депутатов можно обратиться по телефону 218-05-15, доб. 239 и 238, или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . По информации Совета депутатов г.о. Дубна