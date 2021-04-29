Почти 1200 дубненцев приняли участие в общеобластном субботнике. Сотрудники администрации, специалисты Минэкологии Подмосковья, местные и областные депутаты, работники организаций и учреждений, школьники и студенты, ветераны, активисты и общественники – все они стали его участниками. Свою любовь к городу в этот дождливый день продемонстрировали и жители Дубны, которые приняли активное участие в уборке лесополосы от СК «Руслан» до мемориала «Братские могилы», Комсомольской набережной и автовокзала на ул. Березняка.

Глава Дубны Сергей Куликов трудился на субботнике вместе с горожанами. Он отметил, что весь апрель в городе проходил месячник благоустройства. За это время сотни людей приводили в порядок город после зимы на городских предприятиях, в учреждениях соцсферы, общественных организациях, парках.

На Комсомольской набережной субботник проходил под живую музыку. Атмосферу и настрой здесь создавали артисты ДК «Октябрь». Активнее всего на набережной работали депутаты Горсовета. Вместе с жителями они собрали почти 100 мешков мусора и прошлогодней листвы.Территорию автовокзала на Тверской убирали сотрудники администрации и Горуно, волонтеры университета «Дубна», представители общественных организаций, специалисты ЦХО и МАУ «Городские парки». Собирали бытовой мусор: бутылки, пластиковые стаканы, многочисленные окурки…

«Несмотря на дождь, сегодня все равно был праздник, он прошел на подъёме, и я думаю, отличное настроение у людей. Пришли самые стойкие, самые смелые, они с удовольствием работали на благо нашего города. Искренне благодарю всех, кто не испугался ненастья и внёс свой вклад в благоустройство города. Спасибо!», - отметил Сергей Куликов, обращаясь к участникам субботника.

Между тем уборка города продолжается. Коллективы предприятий по-прежнему, невзирая на плохую погоду, выходят на улицы, в парки, скверы, чтобы навести порядок в Дубне.

По информации администрации города