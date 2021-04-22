Три постоянные депутатские комиссии провели заседания 15 апреля.

Комиссия по бюджету, финансам и налогам под председательством Евгения Углова рассмотрела очередную корректировку городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, включая перераспределение бюджетных ассигнований по целевым статьям. В случае ее утверждения средства будут направлены, в частности, на ремонт актового зала молодежного центра «Инициатива» – 1,6 миллиона рублей; на освещение территорий ДОУ «Елочка» и «Радуга», а также Центра дополнительного образования для детей «Дружба» – 500 тысяч рублей; на ремонт часов на ОРСе – 590 тысяч рублей; на приобретение танцевальных костюмов для детской музыкальной школы – 396 тысяч рублей; на увеличение фонда оплаты труда после введения должности заведующего музеем создания крылатых ракет (левобережное отделение Музея Дубны) – 415 тысяч рублей.

Выделяются средства на установку систем видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный регион»; на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения добавляются 12 миллиона рублей; на благоустройство дворовых территорий – 2 миллиона рублей; на благоустройство набережной в районе Ротонды – 4,3 миллиона рублей – первым этапом здесь планируется обновление асфальтового покрытия.

После перерасчета нормативов областной субсидии увеличилась доля софинансирования из муниципального бюджета на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов: на эти цели необходимо предусмотреть 1,054 миллиона рублей собственных средств взамен снятого областного финансирования.

Комиссия единогласно проголосовала вынести предложенную корректировку бюджета на ближайшее заседание Совета депутатов, отметив необходимость отдельно проработать вопрос финансирования питания детей в школе и садах.

На постоянной комиссии по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам (председатель Валерий Николаев) обсуждался проект изменений в решение Совета депутатов «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа на 2021 год». В преддверии летних юбилейных торжеств по случаю 65-летия Дубны представители городской администрации считают целесообразным обозначить в качестве сроков для работы ярмарок на Молодежной поляне и в Парке семейного отдыха не выходные, а праздничные дни.

Что касается действующих и дополнительных площадок для размещения ярмарочной торговли, то левобережная депутатская группа выступила против варианта со сквером Ветеранов и сочла более подходящей территорию у ЦУМа. Члены комиссии поддержали коллег и попросили профильный отдел администрации изучить возможности использования альтернативного участка. Большеволжская депутатская группа выразила пожелание жителей не ставить ларьки и палатки в сквере Журавлева, вблизи многоквартирных домов и детского сада. И вновь комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы убрать этот пункт из общего списка.

Вторым вопросом в повестке дня значились изменения в Правила благоустройства территории города Дубны. Отдельные положения этого документа получают подробные разъяснения и уточнения. Даются определения основным понятиям: что такое благоустройство территории, объекты благоустройства, регламент их содержания, элементы планировочной структуры… В новой редакции излагаются требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений. Помимо прочего, речь, к примеру, идет о согласовании колористических паспортов, формы ограждений и допустимых материалов при обустройстве контейнерных площадок. Комиссия согласилась с предложенными администрацией изменениями в Правила благоустройства.

Постоянная комиссия по образованию, культуре и туризму (председатель Александр Руденко) рассмотрела и одобрила ходатайства о награждении Почетными грамотами и Благодарностями Совета депутатов шести преподавателей Детской школы искусств «Рапсодия» за большой вклад в развитие культуры и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Окончательные решения по всем проектам предстоит принять на апрельском заседании Совета депутатов.

Итоговым мероприятием четверга стало обсуждение актуальных вопросов с главой городского округа Сергеем Куликовым, его заместителями и председателем Контрольно-счетной палаты. Депутаты получили информацию по гарантийному ремонту дорог и тротуаров, по реконструкции стадиона около спорткомплекса «Руслан», по текущей ситуации с обманутыми дольщиками и домом 18 по ул. Понтекорво. Все эти темы остаются на депутатском контроле.

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Совет депутатов городского округа Дубна