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Дню сопротивления посвящается Печать
15.04.2021 05:23

27 апреля в Словении будет отмечаться восьмидесятая годовщина Дня сопротивления. Девиз этого праздника «Смерть фашизму! Свободу народу!» В далеком 1941-м году словенцы первыми оказали сопротивление немецким захватчикам, вторгшимся на их территорию.

Это действительно значимое событие не смогли обойти вниманием руководитель международного проекта «Мосты дружбы: Дубна-Нова-Горица» Тимур Карягин и представители киберспортивного клуба RightSide Антон Честухин и Максим Алексеев.

Договорившись с представителями учебных заведений городов-побратимов Дубны и Нова-Горицы, они приняли решение провести киберспортивный турнир по дисциплине Counter-Strike. В дистанционном режиме встретятся команды школы №1 им. А.Я. Березняка, Новой школы «Юна» и гимназии Нова-Горицы.

Проект дружбы между двумя городами существует уже более десяти лет, но такой турнир проводится впервые. Из-за локдауна и ограничений школьники были вынуждены находиться дома; особенно это коснулось учеников из Словении. Так и родилась идея виртуального общения: встретиться командами дистанционно и сыграть в популярную в России и Словении игру Counter-Strike.

В рамках турнира российским школьникам расскажут об истории Дня сопротивления в Словении, о героях, которые внесли свой вклад в освобождение от немецких захватчиков своего Отечества. Идею проведения турнира поддержали Посольство России в Словении и Русский дом в Любляне. Донаторами выступили фирмы из Словении «Интра Лайтинг», «Войцеховский и партнеры» и России - «Тепловодомер-Сервис», «Сербин», ИП Насонов П.А. Информационными партнерами турнира стали газета «Встреча» и информационное агентство «Дубна-информ».

Об итогах этого увлекательного проекта мы обязательно сообщим в следующих выпусках газеты.

Анна Владимирова
  		 
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