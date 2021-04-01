Дорогие дубненцы!

Традиционно весной в нашем городе, как и повсюду в стране, проводятся субботники по благоустройству территории. Нужно приводить в порядок наши улицы, парки, скверы, набережные, дворы, убирать песок, ветки, а также мусор, скопившийся за зимние месяцы под сугробами.

Как сообщил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, общеобластной субботник состоится в Подмосковье 24 апреля. Перед этим планируются муниципальные субботники: 3, 10, 17 апреля.

На производственных площадках и прилегающих участках будут проводить уборку коллективы городских предприятий; наведением чистоты займутся образовательные организации с привлечением школьников и студентов, медицинские, досуговые, спортивные, культурные учреждения, сотрудники государственных и муниципальных служб, предприниматели.

Не останутся без внимания берега водоемов и лесопарковые зоны – места массового отдыха. Будет организован этот процесс и в дачных садоводческих товариществах.

Уважаемые земляки, мы живем в красивом городе, который в этом году отметит 65-й юбилей. Давайте общими усилиями сделаем нашу Дубну чище, уютнее, привлекательнее!

Приглашаю всех на субботник!

Сергей Куликов, глава городского округа Дубна