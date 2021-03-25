Пятнадцатое заседание Общественного совета ОИЯИ по взаимодействию с органами местного самоуправления состоялось 19 марта. Очередная встреча представителей Объединенного института и городских ветвей власти проходила в конференц-зале ДМС в смешанном формате очного присутствия и видеоконференцсвязи. Основная повестка дня была посвящена обсуждению предстоящих празднеств в честь исполняющихся в этом году 65-летий ОИЯИ и города Дубны. Поскольку заседанию предшествовал характерный для 2020 года «период затишья», перед началом работы прозвучали приветственные речи. От имени директора ОИЯИ Григория Трубникова участников заседания приветствовал научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев. «Мы все мечтаем о времени, когда сможем в полном составе собираться вместе, чтобы обсуждать назревающие вопросы, важные для города и Института, а их всегда много», – отметил он и выразил благодарность руководителям города за то, что находят в своем плотном рабочем графике время для участия в этих обсуждениях. Глава города Сергей Куликов (первый председатель Общественного совета) тоже выразил надежду на скорую отмену всех ограничений и подчеркнул: «Общественный совет показал себя как эффективный инструмент для обсуждения животрепещущих вопросов и выработки совместных решений. Надеюсь, город и Институт будут продолжать это сотрудничество». Уместность этой фразы выяснилась, когда в финальной части заседания прозвучала информация: в середине мая заканчивается срок полномочий нынешнего созыва Общественного совета, и вскоре должен решаться вопрос о продолжении его деятельности. Председатель городского Совета депутатов Андрей Тамонов (нынешний председатель Общественного совета), завершая вступительную часть, перешел к основной теме обсуждения: «2021 – это важный для нас всех год, и мы будем отмечать юбилей города и Института как общий праздник». К юбилею города Заместитель главы города Николай Мадфес, ответственный в городской администрации за проведение юбилейных мероприятий, представил на заседании «концепт совместного празднования», предупредив: «Это не окончательный вариант, а вариант для обсуждения, реперные точки будущей программы, наиболее крупные мероприятия которой пройдут с 22 по 25 июля». Вот что сообщалось в докладе. Так как многие важные городские объекты находятся на «закрытых» территориях, информация о них будет представлена в «вещественных» и интерактивных экспозициях Музея археологии и краеведения (в отделениях на ЛБ и ПБ) и Музея ОИЯИ. Летом на Менделеевской набережной откроется фотовыставка «Великий Волжский путь» – фото Волги и ее берегов с высоты птичьего полета. Выставка с большим успехом стартовала в прошлом году в Казани, а в Дубне это будет первый «уличный» проект. (Есть идея создать на открытом городском пространстве также постоянную экспозицию, связанную с историей города и ОИЯИ.) По предварительной договоренности, пройдут экскурсии для школьников (где-то – очные, где-то – интерактивные) на производственные площадки города. Состоится традиционный «дубненский» рок-концерт. Запланирована церемония открытия здания Лицея имени Кадышевского. К участию приглашены дочь академика Татьяна Кадышевская и ее супруг Алексей Рыбников. Логично, что вечером того же дня на Водном стадионе пройдет рок-опера «Юнона и Авось» (история создания поэтом Вознесенским пьесы «Авось», положенной в основу либретто, связана с историей Дубны) – предварительное согласие композитора получено, идет обсуждение с его театром. «Этот проект очень заинтересовал руководство минкультуры Московской области, – уточнил докладчик, – мы надеемся получить его поддержку». Обсуждается с национальной Воднолыжной федерацией возобновление в Дубне соревнований «Кубок имени Натальи Румянцевой». Даже если не удастся приурочить их к дням празднования, это станет возрождением городской спортивной традиции. А вот Открытый чемпионат Дубны по аквабайкам в районе Водного стадиона планируется провести в праздничные дни – проект уже на стадии решения оргвопросов. Пройдет 15-й фестиваль фейерверков «Большая Волга», по замыслу организаторов он (одним из первых в России) будет сопровождаться «живой» симфонической музыкой. Среди обсуждаемых проектов – второй фестиваль тепловых аэростатов «Дубненская высота» (первый проходил в 2016 году). Решено провести и карнавал, правда, в формате «детского». Предложена к обсуждению идея проведения разных праздничных трансляций с «большого экрана», установленного рядом со зданием дирекции ОИЯИ. В завершение доклада зам. главы города подчеркнул, что список праздничных мероприятий не закрыт, принимаются к обсуждению и новые идеи. Вопросы, ответы, предложения Отвечая на вопросы участников заседания, Н.Ю. Мадфес сообщил: - города-побратимы, делегации которых в нынешних условиях не смогут приехать, примут онлайн-участие – как в формате «прямого включения» в дни празднования, так и в реализации дистанционных проектов (например, 3 апреля начнется заочный турнир шахматистов Дубны и Ла Кросса); - в числе мероприятий, запланированных на набережной и в прибрежной парковой зоне, – гастрономический фестиваль (включая сырный фестиваль, о котором был задан вопрос). Среди предложений, высказанных в ходе обсуждения доклада: - вести в дни празднования интернет-стрим с участием горожан; - провести среди молодежи конкурс по созданию уличных арт-объектов, посвященных истории ОИЯИ. К юбилею Института Приступая к докладу о программе празднования 65-летия ОИЯИ, руководитель департамента международного сотрудничества Института Дмитрий Каманин уточнил: программа огромная, мероприятия, приуроченные к юбилею, продлятся весь год. Часть из них будет интересна для горожан, но основные все-таки касаются стран-участниц и множества других стран, с которыми в той или иной форме ведется сотрудничество. Юбилейный год интересен тем, что сейчас активно обсуждается Стратегия развития ОИЯИ до 2030 года (включая развитие социальной среды), поэтому, подчеркнул выступающий, нужно «использовать этот год, чтобы дать как можно больше информации нашим коллегам и партнерам на всех континентах». Многие страны-участницы внесли свои предложения в юбилейную программу. Среди них уникальное – проведение «Года Болгарии в ОИЯИ». В рамках «года» планируется организовать ряд научных мероприятий, открыть Информационный центр ОИЯИ в Софийском университете, заключить договор о побратимстве Дубны с одним из болгарских городов, устроить фотовыставку о Болгарии в фойе гостиницы на ул. Московской, 2 (в городском обиходе именуемой «Гриль») в честь ее открытия после ремонта и т.д. Еще одна особенность юбилея: нынешний год проходит в России как «Год науки и технологий» и в число 73-х его официальных мероприятий включены два, предложенные ОИЯИ. Первое – запуск глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал – состоялось 13 марта при участии министра науки и образования РФ Валерия Фалькова и других официальных лиц. Еще одно – первый сеанс на выведенных пучках комплекса NICA – запланировано на декабрь этого года. Традиционное участие ОИЯИ во Всероссийском фестивале «Наука 0+» в этом году также будет проходить под лозунгом 65-летия Института. В Дубне же в течение года юбилейные мероприятия (конкурсы, выставки, творческие вечера и др.) для разных социальных групп – детей, молодых ученых, сотрудников, ветеранов – будут проходить на всех площадках социальной инфраструктуры ОИЯИ. Активная работа запланирована в универсальной библиотеке имени Блохинцева, Доме ученых, ДК «Мир» (в малом зале ДК уже 25 марта открывается интерактивная выставка об истории и достижениях Института), Музее ОИЯИ (в музее и библиотеке, кстати, появятся современные стойки – виртуальные информаторы). Спортивные состязания пройдут в бассейне «Архимед» (он нынче тоже отмечает юбилей – 55-летие) и на стадионе «Наука». В числе имиджевых мероприятий на городской территории рассматриваются: - брендирование парусов в яхт-клубе; - новый баннер на фасаде Визит-центра (вместо прежнего «наука сближает народы и создает будущее» – предложенный румынским землячеством «ждем с нетерпением расширения нашей семьи»); - символическая таблица Менделеева на стене бассейна (как пояснил докладчик, изображения Периодической таблицы элементов есть в разных странах, самое большое – в Испании, так что наша впишется в мировой тренд). Глобус науки и инноваций С дополнением к докладу Д.В. Каманина выступил В.А. Матвеев. Он, по инициативе Г.В. Трубникова, предложил обсудить идею строительства в институтской части города современного музейно-выставочного комплекса – по аналогии с действующим с 2004 года в Женеве «Глобусом науки и технологий ЦЕРН», сферическим зданием, включающим постоянную выставку о деятельности этой организации (на первом этаже) и конференц-зал-трансформер (на втором). Разумеется, это проект масштаба, по крайней мере, регионального, а, скорее всего, федерального, но задача города и Института – максимально его конкретизировать. Сейчас, как рассказал руководитель отдела образовательных программ УНЦ ОИЯИ Юрий Панебратцев, над проектом с предварительным названием «Экспоцентр» работает большой коллектив, который сложился в ходе работы над интерактивной юбилейной выставкой в ДК «Мир». Есть технический проект реального 4-этажного здания в форме купола – его можно взять за основу. Для заполнения же предлагается: постоянная экспозиция об ОИЯИ, виртуальная лаборатория, кабинет естественных наук и экспериментариум для школьников (расширенный вариант того, что сейчас есть в Музее ОИЯИ), залы робототехники и инженерии, кино- и лекционный залы и т.д. Одним словом, «у нас должно быть что-то, чтобы люди могли приходить, приезжать и проводить здесь целый день». В ходе обсуждения проект получил высокие оценки, работа над ним будет продолжена. Официально 25 марта состоится сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ, приуроченная ко Дню рождения Института. Ожидается приезд ряда национальных делегаций в Дубну, предусмотрено также участие делегаций в формате видеоконференции. В программе праздничного КПП: презентация новейших исследовательских установок и открытие мультимедийной выставки в ДК «Мир». 26 марта пройдет традиционный концерт для сотрудников Института. В связи с короновирусными ограничениями основные праздничные мероприятия с участием научных партнеров и дипломатического корпуса пройдут 22-23 июля вместе с праздничными мероприятиями Дня города. Об этом сообщается на сайте ОИЯИ. Подготовила Анна Алтынова, фото Елены ПузыниноЙ