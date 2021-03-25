В продолжение темы

В прошлом выпуске газеты мы опубликовали большое интервью с дубненским историком-краеведом Николаем Николаевичем Прислоновым. Поводом стала подготовка к выходу в свет двухтомника «Дубна: год за годом. Хроника исторических событий».

Говорили о том, как родилась идея написания двухтомника, какие уникальные события из истории города легли в его основу и какое место в печатном наследии Дубны может занять это издание. Беседа с Н.Н. Прислоновым на страницах газеты вызвала читательский отклик. «Когда книга поступит в продажу и где конкретно ее можно будет приобрести?», «Будет ли презентация издания?» - интересуются горожане.

Как рассказал автор, выход книги «Дубна: год за годом. Хроника исторических событий» намечен на начало мая, после чего состоится ее презентация. О дате, времени и месте мероприятия мы обязательно сообщим на страницах газеты.

Что касается приобретения издания горожанами, то этот вопрос обсуждается с издателем и будем надеяться, что книга поступит не только на предприятия Дубны, в городские и школьные библиотеки, музей, но и в свободную продажу, чтобы приобрести ее для личного архива смог любой дубненец.

Анна Сухая