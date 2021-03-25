Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
«Дубна: год за годом…» Печать
25.03.2021 00:00

В продолжение темы

В прошлом выпуске газеты мы опубликовали большое интервью с дубненским историком-краеведом Николаем Николаевичем Прислоновым. Поводом стала подготовка к выходу в свет двухтомника «Дубна: год за годом. Хроника исторических событий».

Говорили о том, как родилась идея написания двухтомника, какие уникальные события из истории города легли в его основу и какое место в печатном наследии Дубны может занять это издание. Беседа с Н.Н. Прислоновым на страницах газеты вызвала читательский отклик. «Когда книга поступит в продажу и где конкретно ее можно будет приобрести?», «Будет ли презентация издания?» - интересуются горожане.

 

Как рассказал автор, выход книги «Дубна: год за годом. Хроника исторических событий» намечен на начало мая, после чего состоится ее презентация. О дате, времени и месте мероприятия мы обязательно сообщим на страницах газеты.

Что касается приобретения издания горожанами, то этот вопрос обсуждается с издателем и будем надеяться, что книга поступит не только на предприятия Дубны, в городские и школьные библиотеки, музей, но и в свободную продажу, чтобы приобрести ее для личного архива смог любой дубненец.

Анна Сухая
  		 
< Марта 2021 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо