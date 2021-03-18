Пять постоянных депутатских комиссий провели заседания 11 марта в очно-дистанционном формате. Продолжается работа над проектом Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Дубна. Члены постоянной комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям под председательством Александра Ксенофонтова сделали ряд замечаний и уточнений с намерением на следующей встрече согласовать окончательный вариант и направить его для утверждения полным составом Совета депутатов. Комиссия также заслушала отчет Комитета по управлению имуществом города Дубны о результатах приватизации за 2020 год. Из объектов муниципального имущества было продано пять нежилых помещений (два – на проспекте Боголюбова, 15, три – на ул. Октябрьской, дом 2-а) с рассрочкой на пять лет. С учетом платежей по договорам купли-продажи за предыдущие годы, по двум зданиям и трем помещениям, в бюджет города поступило около 2,9 млн рублей. Предложения, прозвучавшие в процессе обсуждения отчета от депутатов и обозначенные в экспертном заключении Контрольно-счетной палаты Дубны, войдут в итоговый документ. Этот вопрос решено внести в повестку дня очередного заседания Совета депутатов, которое планируется на последний четверг марта. На совместном заседании двух комиссий: по бюджету, финансам и налогам (председатель – Евгений Углов) и по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам (председатель – Ярослав Викулин) развернулась горячая дискуссия вокруг проекта Устава нового МКУ «Муниципальный центр управления регионом городского округа Дубна». Его задачи известны: аналогичная структура создана на региональном уровне. В единый пункт мониторинга поступают и оперативно обрабатываются проблемные вопросы от жителей в сфере медицины, образования, ЖКХ и транспорта. Но непонятны полномочия МЦУР как самостоятельного юридического лица. Глава городского округа Сергей Куликов пояснил, что сейчас деятельность по линии МЦУР ведут сотрудники разных управлений и отделов городской администрации, нагрузка постоянно растет, и совмещать основные должностные обязанности с выполнением этих функций уже не удается. Ежедневно поступает до 80 до 120 обращений со всех источников: телефонные звонки, соцсети, электронные письма, жалобы на портале «Добродел». По некоторым срок исполнения один час, по другим требуется фотофиксация результатов с геопривязкой к территории. Перевод части специалистов из штата администрации в создаваемое муниципальное казенное учреждение позволит наладить его полноценную работу в круглосуточном режиме, без выходных, с горячей линией для приема заявок. Чтобы МЦУР являлся, как изначально было задумано, быстрым механизмом мониторинга и обратной связи. Депутаты запросили проект сметы по финансированию и предложили доработать Устав в части обозначения полномочий нового МКУ. После чего вопрос будет повторно рассмотрен. На постоянной комиссии по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам (председатель – Валерий Николаев) в преддверии ремонтного сезона был представлен план по ремонту дорог, тротуаров и парковочных карманов на 2021 год. По дорожным работам подрядчик определен: из восьми претендентов победителем аукциона стала фирма из Вербилок – ООО «Ковчег». В списке 11 участков дорог, три из которых вместе с тротуарами. Деньги выделяет область при софинансировании города в размере 5%. Ремонт других дорог, по которым жители обращались к своим депутатам, будет возможен только после завершения кадастрирования. По тротуарам готовится конкурсная документация. Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета: на ремонт 27 тротуаров выделено около 30 млн рублей. Адресный перечень почти полностью составлен на основе предложений территориальных депутатских групп. В списке парковок пока четыре позиции: - проспект Боголюбова дом 15; ул. Векслера, дублер между домами 11 и 15 – ремонт; - вдоль дома 29 по проспекту Боголюбова и дома 2 по ул. Попова – создание новых. На эти цели в бюджете заложено 3 млн рублей, но потребность в три раза больше. Остро стоит проблема с парковками в районе хоровой школы, возле стоматологии на ул. Хлебозаводской. Так что нужно изыскивать средства. Кроме того, как проинформировал Сергей Куликов, поскольку все парковочные карманы приняты на баланс города, площадь убираемых площадок увеличилась на треть. Это означает, что требуется корректировка бюджета. Еще на одном совместном заседании двух депутатских комиссий – по образованию, культуре и туризму (председатель – Александр Руденко) и по социальной политике, здравоохранению, безопасности и работе с ветеранами (председатель – Алексей Осипов) вновь рассматривались перспективы открытия в Дубне кабинета «Охрана зрения» для детей с заболеваниями глаз. Использовать специальное оборудование в детском саду «Елочка» только для его воспитанников или, на базе поликлиники, для всех детей не только дошкольного, но и школьного возраста по назначению врача? Плюсы и минусы есть у каждого варианта. По какому пути идти, депутаты решат в самое ближайшее время. Напомним, что в Совет депутатов можно обратиться по телефону 218-05-15, доб. 239 и 238, или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript По информации Совета депутатов г.о. Дубна