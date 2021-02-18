В октябре 2020 года отметил полувековой юбилей Аграрно-технологический техникум «Дубна» – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области. Но отпраздновать эту значимую дату удалось только сейчас. Торжества состоялись 12 февраля. Отсрочка связана с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции: как и другие образовательные организации Подмосковья, техникум работал в дистанционном режиме.

Знакомство с историей начиналось в холле, где были представлены стенды и фотоальбомы с портретами выпускников разных лет, интересными и памятными событиями студенческой жизни. Рядом демонстрировали свои умения будущие повара и кондитеры, осваивающие специальность «Технология продукции общественного питания».

В актовом зале собрались преподаватели и мастера производственного обучения. Гостями юбилейного мероприятия стали директора школ, представители университета «Дубна» и колледжа университета, руководители городских и подмосковных предприятий, на которых проходят практику, а затем трудятся молодые специалисты. Было много цветов и подарков, от лица коллектива их принимала Екатерина Юрова, исполняющая обязанности директора.

С приветственным словом выступили глава городского округа Дубна Сергей Куликов, депутаты областного парламента Марина Шевченко и Александр Орлов. Они вручили грамоты и благодарности сотрудникам техникума и ветеранам – директорам, педагогам, наставникам.

Почетного знака Московской областной Думы «За труды» удостоен Николай Иванович Судоргин, кандидат экономических наук, отличник профессионально-технического образования РСФСР. Он возглавлял учебное заведение в первые годы его становления, с 1971-го по 1980-й. А к юбилейной дате выпустил книгу «С чего мы начинали» (наша газета публиковала ее фрагменты). Вместе со своими коллегами он поведал со страниц этого издания о важных вехах в летописи среднего сельского профтехучилища №5 – именно так изначально назывался техникум. Затем были и другие наименования: СПТУ-95, ГПТУ-95, профессиональный лицей… Сейчас Николай Иванович продолжает работу над второй частью книги, делится своими мыслями и богатым опытом с новыми поколениями преподавателей в системе профтехобразования.

Аплодисментами встретили участники праздника ветеранов, чей трудовой стаж в стенах училища/лицея/техникума – 50 лет! Это Галина Викторовна Кутилкина, Лидия Григорьевна Дендеберя и Владимир Дмитриевич Жарков.

С не меньшим воодушевлением обращались к своим наставникам бывшие студенты. Выпускник 1979 года Иван Шляпин посвятил своей альма-матер трогательный романс. А городской депутат Михаил Хора, окончивший техникум с красным дипломом в 2006 году, с большим удовольствием вручил грамоты Совета депутатов городского округа Дубна.

Все выступавшие отмечали высокий уровень подготовки молодых специалистов, их востребованность на рынке труда. За 50 лет получили качественное образование и освоили рабочие профессии около 17 тысяч человек. Студенты демонстрируют отличную подготовку на олимпиадах, конкурсах, смотрах профессионального мастерства, становятся победителями и призерами национального чемпионата WorldSkills Russia по различным компетенциям.

Сегодня Аграрно-технологический техникум «Дубна» стоит на пороге реорганизации. Это коснется не только структурного переподчинения, но и перечня специальностей. Как сообщила директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Ирина Александровская, уже скоро в Дубне будут готовить кадры для медицинского кластера особой экономической зоны: медсестер, косметологов, фармацевтов. Планируется развивать и другие направления.

Участники юбилейного вечера желали учебному заведению успехов, сохранения давних традиций и дальнейшего развития на новом жизненном этапе.

Ирина Алексеева