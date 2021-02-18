Две постоянные депутатские комиссии подготовили отчетные доклады о работе в 2020 году. Напомним, что на Совете депутатов городского округа Дубна в конце января утверждены отчеты трех из семи комиссий. Остальные будут заслушаны на февральском заседании.

Ознакомив коллег с итоговой редакцией отчетного документа, председатель постоянной комиссии по делам молодежи, спорту и физической культуре Михаил Хора отметил, что члены комиссии уделяют большое внимание поддержке детского и юношеского спорта, развитию спортивных сооружений.

Продолжением этой темы стал второй вопрос повестки дня: о создании на территории Дубны скейт-парка. В его рассмотрении приняли участие профильные заместители главы городской администрации.

На сегодняшний день первоочередная задача – определение подходящего места. Из имеющихся вариантов: возле спорткомплексов «Руслан» и «Радуга», у «Гриля», вблизи яблоневой аллеи на набережной и в других районах города – наиболее оптимальным выглядит участок под мостом через Волгу, от улицы Станционной в сторону проспекта Боголюбова. Он имеет достаточную площадь – более двух тысяч квадратных метров, его можно использовать круглогодично. Там отсутствуют инженерные коммуникации, есть возможность сделать бетонное основание, разместить элементы, оборудовать освещение и ограждение.

Собственник этой территории – Правительство Московской области. Для строительства скейт-парка нужно подготовить проект, типовой или индивидуальный, и далее предпринимать конкретные шаги для включения в программу финансирования. Депутаты намерены всячески содействовать исполнительной власти в продвижении этого проекта.

На заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам годовой отчет представил председатель – Ярослав Викулин. Помимо других важных моментов, он сделал акцент на том, что по инициативе депутатов возобновила свою деятельность комиссия по оказанию материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. На эти цели в 2020 году из средств городского бюджета было выделено 1,5 млн рублей. Помощь получили 77 дубненцев.

Детали проведения публичных слушаний по проекту нормативов градостроительного проектирования обсуждались на постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям под председательством Александра Ксенофонтова. Этот документ будет размещен на официальном сайте наукограда со ссылками в социальных сетях, чтобы все желающие могли ознакомиться, внести свои предложения и замечания. А проведение публичных слушаний планируется в апреле.

Члены постоянной комиссий по образованию, культуре и туризму (председатель – Александр Руденко) в результате короткой дискуссии единогласно проголосовали за то, чтобы вынести на очередное заседание Совета депутатов проект решения о признании утратившим силу Положения о комитете по культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Это чисто техническая процедура после структурных преобразований в администрации городского округа.

Непродолжительным было и предварительное обсуждение изменений в Правила благоустройства территории города Дубны членами постоянной комиссии по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам (председатель – Валерий Николаев). Сотрудникам городской администрации предложено доработать документ с учетом прозвучавших замечаний, получить правовую оценку и представить в Совет депутатов в установленном порядке.

Финальным мероприятием стала встреча депутатского корпуса с главой городского округа. Сергей Куликов рассказал о пилотных проектах по освещению детских садов и школ, где это необходимо; о планах по созданию велосипедных маршрутов, реконструкции школьных стадионов, ремонту дорог и тротуаров, обустройству контейнерных площадок и определению мест для выгула собак. Поделился информацией о приходе в Дубну крупного инвестора – группы компаний «Кронштадт», которая будет выпускать беспилотные летательные аппараты на промплощадке Дубненского машиностроительного завода с перспективой ее расширения. Сообщил, что 20 февраля завершится прием заявок на замещение вакантных должностей педагогов в Московский областной физико-математический лицей имени В.Г. Кадышевского и рабочая группа приступит к отбору претендентов.

Среди тем, поднятых депутатами, помощь в подборе помещения для театра-лаборатории «Квадрат» и выделение пяти участков под реновацию после принятия областной программы.