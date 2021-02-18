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«Стоп – гаджет» Печать
18.02.2021 08:02

В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели информационно-разъяснительную работу с посетителями многофункциональных центров, а также в регистрационно-экзаменационном отделении Госавтоинспекции в рамках социального раунда «Стоп-гаджет».

Для посетителей и специалистов организаций, оказывающих социально-значимые государственные услуги, организованы тематические стенды, где у каждого желающего есть возможность ознакомиться с мультимедийной продукцией, которая разработана специально для информирования участников мероприятия.

Автоинспекторы  напомнили посетителям об опасности использования мобильных телефонов (смартфонов) во время движения и рекомендовали отказаться от опасных маневров на дороге, а также акцентировали внимание на соблюдении Правил дорожного движения.
  		 
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