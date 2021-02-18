В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели информационно-разъяснительную работу с посетителями многофункциональных центров, а также в регистрационно-экзаменационном отделении Госавтоинспекции в рамках социального раунда «Стоп-гаджет».

Для посетителей и специалистов организаций, оказывающих социально-значимые государственные услуги, организованы тематические стенды, где у каждого желающего есть возможность ознакомиться с мультимедийной продукцией, которая разработана специально для информирования участников мероприятия.

Автоинспекторы напомнили посетителям об опасности использования мобильных телефонов (смартфонов) во время движения и рекомендовали отказаться от опасных маневров на дороге, а также акцентировали внимание на соблюдении Правил дорожного движения.